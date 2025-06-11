Жители Сургута (ХМАО) сегодня – 12 мая – собрались на центральной площади, чтобы отметить два важных праздника – День города и День России. Со сцены для сургутян сначала выступали дети, а после коллектив Сургутской филармонии. На самой площади можно купить российские флаги и угоститься горячим чаем, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Здесь ходит девушка в платье с триколором, можно купить шапочки и флажки, бесплатно попить чай. За лимонадом, конечно, очередь больше. Со сцены сначала выступали дети, а после поздравлял коллектив Сургутской филармонии», — рассказал корреспондент URA.RU.
«Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня два больших праздника мы – сургутяне – отмечаем в один день. Россия – сильная и гордая Родина наша и яркой точкой на ней пульсирует Сургут. Это город счастливой судьбы, город двух рождений, город, устремленный в будущее. Лучшая музыка, лучшие песни в день юбилея дарит родному городу Сургутская филармония в исполнении концертного оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»» — такими словами поздравила Сургутская филармония горожан. Несмотря на жару, людей на празднике довольно много.
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