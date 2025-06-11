11 июня 2025

Свердловчанин запечатлел эпичное погодное явление. Фото

Житель Новоуткинска сфотографировал шкваловый ворот
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шкваловый ворот является частью грозового облака
Шкваловый ворот является частью грозового облака Фото:

Житель поселка Новоуткинск (Свердловская область) поймал объективом камеры шкваловый ворот. Мрачный снимок опубликовал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Буквально за 10-15 минут линия шквалов сформировалась от Билимбая до Атига. Направление движения — северо-запад», — написал Пулин. Шкваловый ворот — вид скученных облаков в виде своеобразного вала. Он формируется на границе атмосферных фронтов, на переднем крае грозы. Ворот сам по себе не представляет опасности, однако может стать предвестником сильной бури.

Ранее URA.RU рассказывало, что в праздничные выходные в регионе ожидаются дожди и грозы. 13 июня в столице Урала прогнозируют облачную погоду и дожди.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель поселка Новоуткинск (Свердловская область) поймал объективом камеры шкваловый ворот. Мрачный снимок опубликовал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Буквально за 10-15 минут линия шквалов сформировалась от Билимбая до Атига. Направление движения — северо-запад», — написал Пулин. Шкваловый ворот — вид скученных облаков в виде своеобразного вала. Он формируется на границе атмосферных фронтов, на переднем крае грозы. Ворот сам по себе не представляет опасности, однако может стать предвестником сильной бури. Ранее URA.RU рассказывало, что в праздничные выходные в регионе ожидаются дожди и грозы. 13 июня в столице Урала прогнозируют облачную погоду и дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...