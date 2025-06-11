Житель поселка Новоуткинск (Свердловская область) поймал объективом камеры шкваловый ворот. Мрачный снимок опубликовал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Буквально за 10-15 минут линия шквалов сформировалась от Билимбая до Атига. Направление движения — северо-запад», — написал Пулин. Шкваловый ворот — вид скученных облаков в виде своеобразного вала. Он формируется на границе атмосферных фронтов, на переднем крае грозы. Ворот сам по себе не представляет опасности, однако может стать предвестником сильной бури.
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