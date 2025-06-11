11 июня 2025

В Сургуте подросток сжег икону. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте школьник на камеру сжег икону
В Сургуте школьник на камеру сжег икону Фото:

В Сургуте школьник на камеру сжег икону в подъезде, выкрикивая «слава антихристам». Видео разошлось по социальным сетям и уже привлекло внимание силовиков. 

«Просим сотрудников правоохранительных органов привлечь к ответственности данного персонажа. Пост из разряда, как, когда ты тупой, легко и просто испортить себе жизнь», — пишет «ЧП Сургут».

В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU прокомментировали, что уже нашли подростка. «Личность молодого человека установлена. Сейчас с ним и его родителями проводится работа. После установления всех обстоятельств будут приняты законные меры», — рассказали в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в городском парке имени Крылова женщина демонстрировала непристойные жесты детям. Полиция также устанавливала ее личность для принятия мер.

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В Сургуте школьник на камеру сжег икону в подъезде, выкрикивая «слава антихристам». Видео разошлось по социальным сетям и уже привлекло внимание силовиков.  «Просим сотрудников правоохранительных органов привлечь к ответственности данного персонажа. Пост из разряда, как, когда ты тупой, легко и просто испортить себе жизнь», — пишет «ЧП Сургут». В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU прокомментировали, что уже нашли подростка. «Личность молодого человека установлена. Сейчас с ним и его родителями проводится работа. После установления всех обстоятельств будут приняты законные меры», — рассказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в городском парке имени Крылова женщина демонстрировала непристойные жесты детям. Полиция также устанавливала ее личность для принятия мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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