В Сургуте школьник на камеру сжег икону в подъезде, выкрикивая «слава антихристам». Видео разошлось по социальным сетям и уже привлекло внимание силовиков.
«Просим сотрудников правоохранительных органов привлечь к ответственности данного персонажа. Пост из разряда, как, когда ты тупой, легко и просто испортить себе жизнь», — пишет «ЧП Сургут».
В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU прокомментировали, что уже нашли подростка. «Личность молодого человека установлена. Сейчас с ним и его родителями проводится работа. После установления всех обстоятельств будут приняты законные меры», — рассказали в полиции.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в городском парке имени Крылова женщина демонстрировала непристойные жесты детям. Полиция также устанавливала ее личность для принятия мер.
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