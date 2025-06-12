Путин: Россия создает новый род войск

Путин: Россия создает отдельный род войск БПЛА
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Россия развивает сферу БПЛА
Россия развивает сферу БПЛА Фото:

Россия создает войска беспилотных систем в качестве отдельного рода войск. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск», — сказал Путин в ходе совещания по госпрограмме вооружений. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». При этом президент подчеркнул, что страна накопила хороший опыт в сфере БПЛА.

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Россия создает войска беспилотных систем в качестве отдельного рода войск. Об этом заявил президент Владимир Путин. «Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск», — сказал Путин в ходе совещания по госпрограмме вооружений. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». При этом президент подчеркнул, что страна накопила хороший опыт в сфере БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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