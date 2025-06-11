11 июня 2025

В Сургуте подросток принес извинения за сожжение иконы. Видео

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Сургутяне считают, что нарушителя нужно наказать по закону
Сургутяне считают, что нарушителя нужно наказать по закону Фото:

В Сургуте (ХМАО) подросток, который накануне выложил видео, как сжигает православную икону в подъезде, публично принес извинения за содеянное. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Сургут».

«Я извиняюсь за то, что сжег икону, оскорбил чувства верующих. Извиняюсь перед всеми верующими», — произнес юноша. Подписчики паблика не верят в искренность сказанных слов и надеются, что подросток понесет наказание по закону.

Об инциденте с иконой стало известно 12 июня. Видео подростка распространилось в сети, а сургутяне обратились к правоохранителям и попросили разобраться в ситуации. В МВД заявили, что проводят проверку, личность нарушителя установлена, с ним и его родителями проводится работа.

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В Сургуте (ХМАО) подросток, который накануне выложил видео, как сжигает православную икону в подъезде, публично принес извинения за содеянное. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Сургут». «Я извиняюсь за то, что сжег икону, оскорбил чувства верующих. Извиняюсь перед всеми верующими», — произнес юноша. Подписчики паблика не верят в искренность сказанных слов и надеются, что подросток понесет наказание по закону. Об инциденте с иконой стало известно 12 июня. Видео подростка распространилось в сети, а сургутяне обратились к правоохранителям и попросили разобраться в ситуации. В МВД заявили, что проводят проверку, личность нарушителя установлена, с ним и его родителями проводится работа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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