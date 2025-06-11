В Сургуте (ХМАО) подросток, который накануне выложил видео, как сжигает православную икону в подъезде, публично принес извинения за содеянное. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Сургут».
«Я извиняюсь за то, что сжег икону, оскорбил чувства верующих. Извиняюсь перед всеми верующими», — произнес юноша. Подписчики паблика не верят в искренность сказанных слов и надеются, что подросток понесет наказание по закону.
Об инциденте с иконой стало известно 12 июня. Видео подростка распространилось в сети, а сургутяне обратились к правоохранителям и попросили разобраться в ситуации. В МВД заявили, что проводят проверку, личность нарушителя установлена, с ним и его родителями проводится работа.
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