12 июня 2025
11 июня 2025

На трассе в ХМАО легковушка сбила лося, есть погибшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль на трассе допусти наезд на лося
Автомобиль на трассе допусти наезд на лося Фото:

На 903-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 12 июня 2025 года произошла смертельная авария. По данным Госавтоинспекции Югры, в результате столкновения автомобиля Hyundai с лосем погибла пассажирка авто.

«12 июня 2025 года около 18:05 на 903-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Hyundai 1967 года рождения допустил наезд на лося. В результате ДТП пассажирка 1967 года рождения погибла», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель и еще один пассажир 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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На 903-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 12 июня 2025 года произошла смертельная авария. По данным Госавтоинспекции Югры, в результате столкновения автомобиля Hyundai с лосем погибла пассажирка авто. «12 июня 2025 года около 18:05 на 903-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Hyundai 1967 года рождения допустил наезд на лося. В результате ДТП пассажирка 1967 года рождения погибла», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель и еще один пассажир 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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