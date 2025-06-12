На 903-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 12 июня 2025 года произошла смертельная авария. По данным Госавтоинспекции Югры, в результате столкновения автомобиля Hyundai с лосем погибла пассажирка авто.
«12 июня 2025 года около 18:05 на 903-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Hyundai 1967 года рождения допустил наезд на лося. В результате ДТП пассажирка 1967 года рождения погибла», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водитель и еще один пассажир 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!