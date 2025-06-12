Путин назначил нового судью в ХМАО

Судья назначен президентом на шестилетний срок
В Сургуте (ХМАО) новым городским судьей назначена Ольга Каликина. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить в Ханты-Мансийском автономном округе судьей Сургутского городского суда Каликину Ольгу Андреевну», — гласит текст указа. Документ подписан 12 июня текущего года и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.
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