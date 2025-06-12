12 июня 2025
11 июня 2025

Путин назначил нового судью в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судья назначен президентом на шестилетний срок
Судья назначен президентом на шестилетний срок Фото:

В Сургуте (ХМАО) новым городским судьей назначена Ольга Каликина. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить в Ханты-Мансийском автономном округе судьей Сургутского городского суда Каликину Ольгу Андреевну», — гласит текст указа. Документ подписан 12 июня текущего года и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.

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В Сургуте (ХМАО) новым городским судьей назначена Ольга Каликина. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. «Назначить в Ханты-Мансийском автономном округе судьей Сургутского городского суда Каликину Ольгу Андреевну», — гласит текст указа. Документ подписан 12 июня текущего года и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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