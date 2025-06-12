12 июня 2025
11 июня 2025

Вместо тепла Свердловскую область ожидают дожди, грозы и град

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Кратковременные дожди в области будут до конца недели
Кратковременные дожди в области будут до конца недели Фото:

Вместо тепла Свердловскую область ожидают дожди, град, грозы, сильный ветер и небольшое понижение температуры. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр».

«13 июня будет облачно с прояснениями, в большинстве районов, за исключением крайнего севера, прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, град — местами крупный, грозы. Ночью и утром возможен туман», — говорится в прогнозе. При грозах ветер местами будет до 25 метров в секунду.

Ночью 13 июня температура будет до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +27, в горных районах до +17, на крайнем востоке области — до +30 градусов. В Екатеринбурге днем ожидается до +23, прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

На 14 июня синоптики прогнозируют вновь дожди и облачную погоду. Ночью температура по области достигнет +18, днем — от +21 до +26 градусов. В Екатеринбурге ночью возможен небольшой дождь, а днем ожидается сухая погода и до 23 градусов тепла.

Дожди и переменная облачность сохранится 15 июня. Температура ночью опуститься до +16 по области и +8 на севере. Днем будет от +22 до +27 градусов. 

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Вместо тепла Свердловскую область ожидают дожди, град, грозы, сильный ветер и небольшое понижение температуры. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр». «13 июня будет облачно с прояснениями, в большинстве районов, за исключением крайнего севера, прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, град — местами крупный, грозы. Ночью и утром возможен туман», — говорится в прогнозе. При грозах ветер местами будет до 25 метров в секунду. Ночью 13 июня температура будет до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +27, в горных районах до +17, на крайнем востоке области — до +30 градусов. В Екатеринбурге днем ожидается до +23, прогнозируется кратковременный дождь и гроза. На 14 июня синоптики прогнозируют вновь дожди и облачную погоду. Ночью температура по области достигнет +18, днем — от +21 до +26 градусов. В Екатеринбурге ночью возможен небольшой дождь, а днем ожидается сухая погода и до 23 градусов тепла. Дожди и переменная облачность сохранится 15 июня. Температура ночью опуститься до +16 по области и +8 на севере. Днем будет от +22 до +27 градусов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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