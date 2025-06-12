Вместо тепла Свердловскую область ожидают дожди, грозы и град

Вместо тепла Свердловскую область ожидают дожди, град, грозы, сильный ветер и небольшое понижение температуры. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр».
«13 июня будет облачно с прояснениями, в большинстве районов, за исключением крайнего севера, прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, град — местами крупный, грозы. Ночью и утром возможен туман», — говорится в прогнозе. При грозах ветер местами будет до 25 метров в секунду.
Ночью 13 июня температура будет до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +27, в горных районах до +17, на крайнем востоке области — до +30 градусов. В Екатеринбурге днем ожидается до +23, прогнозируется кратковременный дождь и гроза.
На 14 июня синоптики прогнозируют вновь дожди и облачную погоду. Ночью температура по области достигнет +18, днем — от +21 до +26 градусов. В Екатеринбурге ночью возможен небольшой дождь, а днем ожидается сухая погода и до 23 градусов тепла.
Дожди и переменная облачность сохранится 15 июня. Температура ночью опуститься до +16 по области и +8 на севере. Днем будет от +22 до +27 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!