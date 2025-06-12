Авиакомпании Flydubai и AirArabia отменили рейсы между Екатеринбургом и ОАЭ, запланированные на 13 и 14 июня 2025 года. Это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.
Компания Flydubai отменила рейс FZ-979 из Дубая в Екатеринбург, который должен был прибыть 13 июня, а также обратный рейс FZ-980, вылетавший из Екатеринбурга в Дубай 14 июня. Аналогичное решение приняла авиакомпания AirArabia: отменены рейсы G9-960 Шарджа — Екатеринбург (13 июня) и обратный перелет Екатеринбург — Шарджа (14 июня).
Отмена рейсов произошла на фоне ракетных ударов Израиля по территории Ирана. Воздушное пространство над странами закрыто. Росавиация уже запретила отечественным авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 26 июня.
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