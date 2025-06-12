12 июня 2025

Две эмиратские авиакомпании отменили рейсы между Екатеринбургом и ОАЭ. Скрин

Авиакомпании Flydubai и Air Arabia отменили два рейса в Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
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На 14 июня Flydubai планировала рейс Дубай-Екатеринбург
На 14 июня Flydubai планировала рейс Дубай-Екатеринбург Фото:

Авиакомпании Flydubai и AirArabia отменили рейсы между Екатеринбургом и ОАЭ, запланированные на 13 и 14 июня 2025 года. Это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

Компания Flydubai отменила рейс FZ-979 из Дубая в Екатеринбург, который должен был прибыть 13 июня, а также обратный рейс FZ-980, вылетавший из Екатеринбурга в Дубай 14 июня. Аналогичное решение приняла авиакомпания AirArabia: отменены рейсы G9-960 Шарджа — Екатеринбург (13 июня) и обратный перелет Екатеринбург — Шарджа (14 июня).

Отмена рейсов произошла на фоне ракетных ударов Израиля по территории Ирана. Воздушное пространство над странами закрыто. Росавиация уже запретила отечественным авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 26 июня.

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Авиакомпании Flydubai и AirArabia отменили рейсы между Екатеринбургом и ОАЭ, запланированные на 13 и 14 июня 2025 года. Это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Кольцово. Компания Flydubai отменила рейс FZ-979 из Дубая в Екатеринбург, который должен был прибыть 13 июня, а также обратный рейс FZ-980, вылетавший из Екатеринбурга в Дубай 14 июня. Аналогичное решение приняла авиакомпания AirArabia: отменены рейсы G9-960 Шарджа — Екатеринбург (13 июня) и обратный перелет Екатеринбург — Шарджа (14 июня). Отмена рейсов произошла на фоне ракетных ударов Израиля по территории Ирана. Воздушное пространство над странами закрыто. Росавиация уже запретила отечественным авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 26 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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