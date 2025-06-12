12 июня 2025

Хоккеисты «Трактора» дадут автограф-сессию на VK-фесте в Челябинске

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Хоккеисты «Трактора» раздадут автографы челябинцам
Хоккеисты «Трактора» раздадут автографы челябинцам Фото:

Игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» дадут автографы фанатам в рамках VK-феста 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба «черно-белых».

«Завтра врываемся на VK Fest. На самом долгожданном мероприятии этого лета будет все, что ты любишь: музыка, конкурсы, талисман, мерч, автографы от хоккеистов, броски по воротам и настоящий хоккейный вайб», — сообщила пресс-служба в telegram-канале клуба.

Кроме того, можно будет прийти в футболке, на которую сотрудники клуба нанесут логотип «Трактора». Кто именно из хоккеистов будет давать автографы, в клубе не уточнили, но добавили, что мероприятие начнется с 15 часов на набережной реки Миасс.

Праздник продлится допоздна. Для развозки его участников выделят дополнительные автобусы.

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Игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» дадут автографы фанатам в рамках VK-феста 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба «черно-белых». «Завтра врываемся на VK Fest. На самом долгожданном мероприятии этого лета будет все, что ты любишь: музыка, конкурсы, талисман, мерч, автографы от хоккеистов, броски по воротам и настоящий хоккейный вайб», — сообщила пресс-служба в telegram-канале клуба. Кроме того, можно будет прийти в футболке, на которую сотрудники клуба нанесут логотип «Трактора». Кто именно из хоккеистов будет давать автографы, в клубе не уточнили, но добавили, что мероприятие начнется с 15 часов на набережной реки Миасс. Праздник продлится допоздна. Для развозки его участников выделят дополнительные автобусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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