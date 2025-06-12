12 июня 2025

Пассажиры вынуждены 11 часов ждать вылета из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс Екатеринбург-Ханты-Мансийск задержан на 11 часов
Рейс Екатеринбург-Ханты-Мансийск задержан на 11 часов Фото:

Рейс UT-302 авиакомпании «Utair» из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск задержан почти на 11 часов. Рейс должен был вылететь из Екатеринбурга в 18:00 13 июня, однако фактическое время отправления перенесено на 04:45 14 июня.

«13.06.2025 в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) ввиду позднего прибытия воздушного судна задержан к вылету рейс UT-302 в Ханты-Мансийск авиакомпании „Utair“ на 11 часов», — следует из сообщения Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство взяло на контроль оказание услуг пассажирам. 

В авиакомпанию «Utair» сделан запрос. Ответ на момент публикации не поступил. 

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Рейс UT-302 авиакомпании «Utair» из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск задержан почти на 11 часов. Рейс должен был вылететь из Екатеринбурга в 18:00 13 июня, однако фактическое время отправления перенесено на 04:45 14 июня. «13.06.2025 в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) ввиду позднего прибытия воздушного судна задержан к вылету рейс UT-302 в Ханты-Мансийск авиакомпании „Utair“ на 11 часов», — следует из сообщения Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство взяло на контроль оказание услуг пассажирам.  В авиакомпанию «Utair» сделан запрос. Ответ на момент публикации не поступил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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