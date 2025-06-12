Пассажиры вынуждены 11 часов ждать вылета из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск

Рейс UT-302 авиакомпании «Utair» из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск задержан почти на 11 часов. Рейс должен был вылететь из Екатеринбурга в 18:00 13 июня, однако фактическое время отправления перенесено на 04:45 14 июня.
«13.06.2025 в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) ввиду позднего прибытия воздушного судна задержан к вылету рейс UT-302 в Ханты-Мансийск авиакомпании „Utair“ на 11 часов», — следует из сообщения Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство взяло на контроль оказание услуг пассажирам.
В авиакомпанию «Utair» сделан запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
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