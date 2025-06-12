Перелет в северный город перенесен уже почти на 11 часов
В аэропорту Кольцово задержался рейс UT-302 российской авиакомпании Utair в город крайнего севера Ханты-Мансийск почти на 11 часов. Его перенесли с вечера 13 июня на раннее утро 14 июня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 18:00 и прилететь в северный город в 21:10 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 04:45 по уральскому времени.
Ситуация на момент публикации
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