12 июня 2025

Рейс из Екатеринбурга на крайний север задержали на 11 часов. Скрин

Рейс Utair из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск задержали на 11 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет в северный город перенесен уже почти на 11 часов
Перелет в северный город перенесен уже почти на 11 часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс UT-302 российской авиакомпании Utair в город крайнего севера Ханты-Мансийск почти на 11 часов. Его перенесли с вечера 13 июня на раннее утро 14 июня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 18:00 и прилететь в северный город в 21:10 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 04:45 по уральскому времени.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс UT-302 российской авиакомпании Utair в город крайнего севера Ханты-Мансийск почти на 11 часов. Его перенесли с вечера 13 июня на раннее утро 14 июня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 18:00 и прилететь в северный город в 21:10 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 04:45 по уральскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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