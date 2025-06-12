12 июня 2025

В Нижневартовске стартовал легендарный фестиваль «Самотлорские ночи». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На открытии «Самотлорских ночей» выступили 1700 артистов
На открытии «Самотлорских ночей» выступили 1700 артистов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) состоялось открытие легендарного фестиваля «Самотлорские ночи». На мероприятие собрались более 1700 участников, среди которых губернатор ХМАО Руслан Кухарук, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, а также депутаты и ветераны, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Открытие „Самотлорских ночей“ прошло на Центральном стадионе города. Собралось много народу. Почетные места на трибуне заняли Руслан Кухарук, Дмитрий Кощенко, депутаты и ветераны… Сегодня выступят 1700 артистов — самое большое количество за все время существования фестиваля», — рассказывает корреспондент.

Первое слово взял глава региона: «Добрый вечер, дорогие земляки! Фестиваль уже на протяжении 50 лет объединяет поколения, традиции и лучшие творческие коллективы Югры. Сегодняшний юбилейный фестиваль связывает нас с историей нашего края и страны — в этот год мы празднуем 95 лет со дня образования ХМАО и 80-ю годовщину Великой Победы, которую одержали фронтовики, приехавшие потом на югорскую землю и ставшие первопроходцами, первооткрывателями западно-сибирской нефти… Сегодня мы благодарим наших ветеранов, современных нефтяников, выпускников ВУЗов, посвященных в нефтяники, и Героев, защищающих нашу Родину на СВО».

После Кухарука выступил Кощенко, передав Леди Белая ночь ключ от «Самотлорских ночей». В это время выдающиеся представители предприятий города подняли флаг мероприятия, а артисты выстроились на сцене с портретами своих родственников, воевавших во время Великой Отечественной войны. Завершением открытия стало зажжение факела фестиваля от факелов трудовой, спортивной и военной славы. Им подожгли чашу «Самотлорских ночей» я и объявили их открытыми.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовск на фестиваль «Самотлорские ночи» приехало более ста мастеров из 20 регионов страны. Площадка «Город мастеров» стала одной из ключевых локаций юбилейного праздника труда, искусства и спорта.

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В Нижневартовске (ХМАО) состоялось открытие легендарного фестиваля «Самотлорские ночи». На мероприятие собрались более 1700 участников, среди которых губернатор ХМАО Руслан Кухарук, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, а также депутаты и ветераны, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Открытие „Самотлорских ночей“ прошло на Центральном стадионе города. Собралось много народу. Почетные места на трибуне заняли Руслан Кухарук, Дмитрий Кощенко, депутаты и ветераны… Сегодня выступят 1700 артистов — самое большое количество за все время существования фестиваля», — рассказывает корреспондент. Первое слово взял глава региона: «Добрый вечер, дорогие земляки! Фестиваль уже на протяжении 50 лет объединяет поколения, традиции и лучшие творческие коллективы Югры. Сегодняшний юбилейный фестиваль связывает нас с историей нашего края и страны — в этот год мы празднуем 95 лет со дня образования ХМАО и 80-ю годовщину Великой Победы, которую одержали фронтовики, приехавшие потом на югорскую землю и ставшие первопроходцами, первооткрывателями западно-сибирской нефти… Сегодня мы благодарим наших ветеранов, современных нефтяников, выпускников ВУЗов, посвященных в нефтяники, и Героев, защищающих нашу Родину на СВО». После Кухарука выступил Кощенко, передав Леди Белая ночь ключ от «Самотлорских ночей». В это время выдающиеся представители предприятий города подняли флаг мероприятия, а артисты выстроились на сцене с портретами своих родственников, воевавших во время Великой Отечественной войны. Завершением открытия стало зажжение факела фестиваля от факелов трудовой, спортивной и военной славы. Им подожгли чашу «Самотлорских ночей» я и объявили их открытыми. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовск на фестиваль «Самотлорские ночи» приехало более ста мастеров из 20 регионов страны. Площадка «Город мастеров» стала одной из ключевых локаций юбилейного праздника труда, искусства и спорта.
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