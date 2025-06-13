13 июня 2025
12 июня 2025

Пьяный тюменец нападал на прохожих с топором. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, пьяного тюменца помог остановить подросток
По словам очевидцев, пьяного тюменца помог остановить подросток Фото:

Жители Тюмени пожаловались на мужчину, который нападал на прохожих с топором на улице Туринской. По их словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«На улице Туринская в Тюмени неадекват с топором в состоянии алкогольного опьянения нападал на людей. Ужас, что творится», — написал очевидец в telegram-канал «ЧС Тюмень».

По его словам, беды помог избежать подросток. Мальчик «набросился на мужчину» и разогнал детей по домам. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жители Тюмени пожаловались на мужчину, который нападал на прохожих с топором на улице Туринской. По их словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения. «На улице Туринская в Тюмени неадекват с топором в состоянии алкогольного опьянения нападал на людей. Ужас, что творится», — написал очевидец в telegram-канал «ЧС Тюмень». По его словам, беды помог избежать подросток. Мальчик «набросился на мужчину» и разогнал детей по домам. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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