По словам очевидцев, пьяного тюменца помог остановить подросток
Жители Тюмени пожаловались на мужчину, который нападал на прохожих с топором на улице Туринской. По их словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«На улице Туринская в Тюмени неадекват с топором в состоянии алкогольного опьянения нападал на людей. Ужас, что творится», — написал очевидец в telegram-канал «ЧС Тюмень».
По его словам, беды помог избежать подросток. Мальчик «набросился на мужчину» и разогнал детей по домам. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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