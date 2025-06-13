13 июня 2025
12 июня 2025

В Свердловской области продают коттедж с выходом к озеру за 79 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории коттеджа есть собственный выход к озеру
На территории коттеджа есть собственный выход к озеру Фото:

В деревне Космакова недалеко от Сысерти (Свердловская область) продается коттедж с собственным выходом к озеру Багаряк и гостиным домом за 79 миллионов. Дом площадью 223 квадратных метров находится на участке 44 сотки. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Благоуcтpоeнный кoттедж со своим выxодoм к озеpу Бaгaряк, acфaльтиpoвaнный пoдъeзд к дому. На учаcткe выполнeн лaндшафтный дизaйн, пpocтоpный гаpaж на два aвтo. Гоcтeвой дoм, плoщaдью 124 квадратных метра», — написано в объявлении.

Сам дом двухэтажный, в нем четыре комнаты. Также на участке находится новый банный комплекс. Коттедж продается со всеми предметами интерьера.

Фото:

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В деревне Космакова недалеко от Сысерти (Свердловская область) продается коттедж с собственным выходом к озеру Багаряк и гостиным домом за 79 миллионов. Дом площадью 223 квадратных метров находится на участке 44 сотки. Объявление появилось на сайте «Авито». «Благоуcтpоeнный кoттедж со своим выxодoм к озеpу Бaгaряк, acфaльтиpoвaнный пoдъeзд к дому. На учаcткe выполнeн лaндшафтный дизaйн, пpocтоpный гаpaж на два aвтo. Гоcтeвой дoм, плoщaдью 124 квадратных метра», — написано в объявлении. Сам дом двухэтажный, в нем четыре комнаты. Также на участке находится новый банный комплекс. Коттедж продается со всеми предметами интерьера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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