В деревне Космакова недалеко от Сысерти (Свердловская область) продается коттедж с собственным выходом к озеру Багаряк и гостиным домом за 79 миллионов. Дом площадью 223 квадратных метров находится на участке 44 сотки. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Благоуcтpоeнный кoттедж со своим выxодoм к озеpу Бaгaряк, acфaльтиpoвaнный пoдъeзд к дому. На учаcткe выполнeн лaндшафтный дизaйн, пpocтоpный гаpaж на два aвтo. Гоcтeвой дoм, плoщaдью 124 квадратных метра», — написано в объявлении.
Сам дом двухэтажный, в нем четыре комнаты. Также на участке находится новый банный комплекс. Коттедж продается со всеми предметами интерьера.
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