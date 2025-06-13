13 июня 2025
12 июня 2025

Природный парк ХМАО засыпало огромным ледяным градом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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«Нумто» засыпало огромными ледяными осадками
«Нумто» засыпало огромными ледяными осадками Фото:

В Белоярском районе ХМАО на территории природного парка «Нумто» прошел огромный град. Размер ледяных осадков достигал до половины ладони, сообщили очевидцы.

«На территории природного парка «Нумто»… Огромный град», — написал югорчанин в telegram-канале «Атмосфера Белоярский».

Он также поделился кадрами этого природного явления. На видео мужчина показал, что ледяные осадки размером доходят до половины его ладони.

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В Белоярском районе ХМАО на территории природного парка «Нумто» прошел огромный град. Размер ледяных осадков достигал до половины ладони, сообщили очевидцы. «На территории природного парка «Нумто»… Огромный град», — написал югорчанин в telegram-канале «Атмосфера Белоярский». Он также поделился кадрами этого природного явления. На видео мужчина показал, что ледяные осадки размером доходят до половины его ладони.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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