«Нумто» засыпало огромными ледяными осадками
В Белоярском районе ХМАО на территории природного парка «Нумто» прошел огромный град. Размер ледяных осадков достигал до половины ладони, сообщили очевидцы.
«На территории природного парка «Нумто»… Огромный град», — написал югорчанин в telegram-канале «Атмосфера Белоярский».
Он также поделился кадрами этого природного явления. На видео мужчина показал, что ледяные осадки размером доходят до половины его ладони.
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