Выходные свердловчан пройдут в дождях и грозах

В Свердловской области в выходные и в начале следующей недели сохранится облачная погода, а также ожидаются кратковременные дожди, грозы и колебания температуры. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр».
«16 июня будет облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы до 15 метров ы секунду», — говорится в прогнозе. Температура ночью будет держаться в диапазоне от +14 до +19 градусов, днем термометр поднимется максимум до +27.
В выходные также ожидается дождь, 14 июня на севере области возможны грозы. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем от +21 до +26.
Согласно данным спасателей, в Екатеринбурге 14 июня ожидается небольшой дождь, температура ночью составит 17 градусов, днем — до 25 градусов. На следующий день, 15 июня, в регионе прогнозируется сильный дождь и гроза. Ночью температура опустится до +16 градусов, на севере до +6. Днем же воздух прогреется до +28 градусов.
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