13 июня 2025
12 июня 2025

Выходные свердловчан пройдут в дождях и грозах

В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дожди продолжат идти с 14 по 16 июня
Дожди продолжат идти с 14 по 16 июня Фото:

В Свердловской области в выходные и в начале следующей недели сохранится облачная погода, а также ожидаются кратковременные дожди, грозы и колебания температуры. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр».

«16 июня будет облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы до 15 метров ы секунду», — говорится в прогнозе. Температура ночью будет держаться в диапазоне от +14 до +19 градусов, днем термометр поднимется максимум до +27.

В выходные также ожидается дождь, 14 июня на севере области возможны грозы. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем от +21 до +26.

Согласно данным спасателей, в Екатеринбурге 14 июня ожидается небольшой дождь, температура ночью составит 17 градусов, днем — до 25 градусов. На следующий день, 15 июня, в регионе прогнозируется сильный дождь и гроза. Ночью температура опустится до +16 градусов, на севере до +6. Днем же воздух прогреется до +28 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области в выходные и в начале следующей недели сохранится облачная погода, а также ожидаются кратковременные дожди, грозы и колебания температуры. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр». «16 июня будет облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы до 15 метров ы секунду», — говорится в прогнозе. Температура ночью будет держаться в диапазоне от +14 до +19 градусов, днем термометр поднимется максимум до +27. В выходные также ожидается дождь, 14 июня на севере области возможны грозы. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем от +21 до +26. Согласно данным спасателей, в Екатеринбурге 14 июня ожидается небольшой дождь, температура ночью составит 17 градусов, днем — до 25 градусов. На следующий день, 15 июня, в регионе прогнозируется сильный дождь и гроза. Ночью температура опустится до +16 градусов, на севере до +6. Днем же воздух прогреется до +28 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...