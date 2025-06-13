13 июня 2025
12 июня 2025

В ХМАО юноша пропал после купания в карьере

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек отдыхал в компании на берегу карьера
Молодой человек отдыхал в компании на берегу карьера Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 12 июня 21-летний мужчина отдыхал в компании на берегу карьера. Как сообщается в окружном Управлении МЧС, юноша зашел в воду и пропал.

«В Пыть-Яхе продолжаются поиски молодого человека 2004 года рождения, который пропал при купании в карьере 12 МА. По предварительным данным, он отдыхал в компании, зашел в воду и больше не вернулся», — сообщается в telegram-канале ведомства. Личные вещи и телефон о пропавшего были с собой. До сих пор его местонахождение не известно.

Также 13 июня в районе села Угут было обнаружено тело женщины 1982 года рождения. Накануне она выехала на лодке с юрт в сторону населенного пункта и перестала выходить на связь. Проводятся следственные мероприятия.

В Югре это не первый случай исчезновения людей на воде. Ранее спасатели уже проводили масштабные поиски мужчины, который уплыл на лодке по протоке Кривая и не вернулся, однако обнаружить его не удалось.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 12 июня 21-летний мужчина отдыхал в компании на берегу карьера. Как сообщается в окружном Управлении МЧС, юноша зашел в воду и пропал. «В Пыть-Яхе продолжаются поиски молодого человека 2004 года рождения, который пропал при купании в карьере 12 МА. По предварительным данным, он отдыхал в компании, зашел в воду и больше не вернулся», — сообщается в telegram-канале ведомства. Личные вещи и телефон о пропавшего были с собой. До сих пор его местонахождение не известно. Также 13 июня в районе села Угут было обнаружено тело женщины 1982 года рождения. Накануне она выехала на лодке с юрт в сторону населенного пункта и перестала выходить на связь. Проводятся следственные мероприятия. В Югре это не первый случай исчезновения людей на воде. Ранее спасатели уже проводили масштабные поиски мужчины, который уплыл на лодке по протоке Кривая и не вернулся, однако обнаружить его не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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