В ХМАО юноша пропал после купания в карьере

В Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 12 июня 21-летний мужчина отдыхал в компании на берегу карьера. Как сообщается в окружном Управлении МЧС, юноша зашел в воду и пропал.
«В Пыть-Яхе продолжаются поиски молодого человека 2004 года рождения, который пропал при купании в карьере 12 МА. По предварительным данным, он отдыхал в компании, зашел в воду и больше не вернулся», — сообщается в telegram-канале ведомства. Личные вещи и телефон о пропавшего были с собой. До сих пор его местонахождение не известно.
Также 13 июня в районе села Угут было обнаружено тело женщины 1982 года рождения. Накануне она выехала на лодке с юрт в сторону населенного пункта и перестала выходить на связь. Проводятся следственные мероприятия.
В Югре это не первый случай исчезновения людей на воде. Ранее спасатели уже проводили масштабные поиски мужчины, который уплыл на лодке по протоке Кривая и не вернулся, однако обнаружить его не удалось.
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