Предпринимательница из Екатеринбурга приняла участие в новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий», на котором вместе с двумя соперницами боролась за сердце 26-летнего пожарного и массажиста по имени Илья. Выпуск вышел в эфир на телеканале «Суббота!».
Анике 19 лет, она владеет своим пунктом выдачи заказов. «В работе на пункте выдачи нужно иметь стальные нервы, яйца и плетку. Главное — просто быть уверенной в себе и красивой, а красивым все двери открыты», — поделилась девушка.
По условиям программы, участницы должны за одну встречу произвести впечатление на главного героя. На своем свидании Аника залезла в коробку и заковала ее в цепи. За каждый правильный ответ на вопрос она давале Илье по одному ключу от замка. Затем девушка пригласила героя складывать картонные коробки и поужинать лавашом.
В качестве жюри выступили ведущие шоу Ида Галич, Рома Каграманов и Даниил Грачев. Несмотря на старания Аники, молодой человек не выбрал ее для второго свидания и не вручил ей победу в выпуске.
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