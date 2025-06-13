13 июня 2025

Свердловчанка заковала себя цепями, чтобы покорить сердце пожарного на популярном шоу. Фото

Екатеринбурженка снялась в популярном реалити-шоу
© Служба новостей «URA.RU»
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Аника пришла на шоу с коробкой салфеток и плеткой
Аника пришла на шоу с коробкой салфеток и плеткой Фото:

Предпринимательница из Екатеринбурга приняла участие в новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий», на котором вместе с двумя соперницами боролась за сердце 26-летнего пожарного и массажиста по имени Илья. Выпуск вышел в эфир на телеканале «Суббота!».

Анике 19 лет, она владеет своим пунктом выдачи заказов. «В работе на пункте выдачи нужно иметь стальные нервы, яйца и плетку. Главное — просто быть уверенной в себе и красивой, а красивым все двери открыты», — поделилась девушка. 

По условиям программы, участницы должны за одну встречу произвести впечатление на главного героя. На своем свидании Аника залезла в коробку и заковала ее в цепи. За каждый правильный ответ на вопрос она давале Илье по одному ключу от замка. Затем девушка пригласила героя складывать картонные коробки и поужинать лавашом.

В качестве жюри выступили ведущие шоу Ида Галич, Рома Каграманов и Даниил Грачев. Несмотря на старания Аники, молодой человек не выбрал ее для второго свидания и не вручил ей победу в выпуске.

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Предпринимательница из Екатеринбурга приняла участие в новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий», на котором вместе с двумя соперницами боролась за сердце 26-летнего пожарного и массажиста по имени Илья. Выпуск вышел в эфир на телеканале «Суббота!». Анике 19 лет, она владеет своим пунктом выдачи заказов. «В работе на пункте выдачи нужно иметь стальные нервы, яйца и плетку. Главное — просто быть уверенной в себе и красивой, а красивым все двери открыты», — поделилась девушка.  По условиям программы, участницы должны за одну встречу произвести впечатление на главного героя. На своем свидании Аника залезла в коробку и заковала ее в цепи. За каждый правильный ответ на вопрос она давале Илье по одному ключу от замка. Затем девушка пригласила героя складывать картонные коробки и поужинать лавашом. В качестве жюри выступили ведущие шоу Ида Галич, Рома Каграманов и Даниил Грачев. Несмотря на старания Аники, молодой человек не выбрал ее для второго свидания и не вручил ей победу в выпуске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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