В ХМАО на пожаре погиб человек

В Сургуте (ХМАО) на пожаре в частном доме на территории СНТ погиб пожилой мужчина. О трагедии сообщили в окружном Управлении МЧС.
«13 июня в СНТ „Крылья Сургута“ на улице Утренняя 7-я произошёл пожар в одноэтажном дачном доме с мансардой. В результате происшествия погиб мужчина 1965 года рождения — владелец участка», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В результате пожара дом в 30 квадратных метров был полностью поврежден, обрушилась кровля. Также пострадала прилегающая территория и забор участка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
О произошедшем в СНТ «Крылья Сургута» пожаре URA.RU сообщало ранее. Огнеборцы локализовали возгорание менее чем за 30 минут. В тушении было задействовано четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
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