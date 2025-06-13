13 июня 2025
12 июня 2025

В ХМАО на пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший пенсионер был владельцем сгоревшего участка
Погибший пенсионер был владельцем сгоревшего участка Фото:

В Сургуте (ХМАО) на пожаре в частном доме на территории СНТ погиб пожилой мужчина. О трагедии сообщили в окружном Управлении МЧС.

«13 июня в СНТ „Крылья Сургута“ на улице Утренняя 7-я произошёл пожар в одноэтажном дачном доме с мансардой. В результате происшествия погиб мужчина 1965 года рождения — владелец участка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В результате пожара дом в 30 квадратных метров был полностью поврежден, обрушилась кровля. Также пострадала прилегающая территория и забор участка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О произошедшем в СНТ «Крылья Сургута» пожаре URA.RU сообщало ранее. Огнеборцы локализовали возгорание менее чем за 30 минут. В тушении было задействовано четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

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В Сургуте (ХМАО) на пожаре в частном доме на территории СНТ погиб пожилой мужчина. О трагедии сообщили в окружном Управлении МЧС. «13 июня в СНТ „Крылья Сургута“ на улице Утренняя 7-я произошёл пожар в одноэтажном дачном доме с мансардой. В результате происшествия погиб мужчина 1965 года рождения — владелец участка», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате пожара дом в 30 квадратных метров был полностью поврежден, обрушилась кровля. Также пострадала прилегающая территория и забор участка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О произошедшем в СНТ «Крылья Сургута» пожаре URA.RU сообщало ранее. Огнеборцы локализовали возгорание менее чем за 30 минут. В тушении было задействовано четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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