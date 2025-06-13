На Челябинскую область надвигается шторм

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Соответствующую информацию распространили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В ближайший час и до конца суток 14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди», — написал telegram-канал ЦГМС. В некоторых районах пройдут ливни.
Ожидается крупный град и шквалистое усиление ветра при грозах. Порывы будут достигать 25 метров в секунду и более, предупредили метеорологи.
Ранее штормовое предупреждение в Челябинской области уже объявляли на 12 и 13 июня. Тогда обильные дожди накрыли столицу региона, затопив машины.
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