13 июня 2025
12 июня 2025

На Челябинскую область надвигается шторм

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Сильные дожди и порывы ветра накроют Челябинскую область
Сильные дожди и порывы ветра накроют Челябинскую область Фото:

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Соответствующую информацию распространили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ближайший час и до конца суток 14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди», — написал telegram-канал ЦГМС. В некоторых районах пройдут ливни.

Ожидается крупный град и шквалистое усиление ветра при грозах. Порывы будут достигать 25 метров в секунду и более, предупредили метеорологи.

Ранее штормовое предупреждение в Челябинской области уже объявляли на 12 и 13 июня. Тогда обильные дожди накрыли столицу региона, затопив машины. 

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Соответствующую информацию распространили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ближайший час и до конца суток 14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди», — написал telegram-канал ЦГМС. В некоторых районах пройдут ливни. Ожидается крупный град и шквалистое усиление ветра при грозах. Порывы будут достигать 25 метров в секунду и более, предупредили метеорологи. Ранее штормовое предупреждение в Челябинской области уже объявляли на 12 и 13 июня. Тогда обильные дожди накрыли столицу региона, затопив машины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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