Интернет массово сбоит в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы пожаловались на массовые сбои в работе мобильного интернета — у пользователей не загружаются сайты и приложения. Неполадки наблюдаются сразу у нескольких операторов сотовой связи: «Т2», «МТС», «Билайна» и «МегаФона».
«На данный момент интернет в вашем районе может быть недоступен по независящим от нас причинам. Пожалуйста, подождите. По возможности, подключитесь к интернету по Wi-Fi на период ограничений», — сообщили в «Т2».
У ряда пользователей проблемы с интернетом продолжаются несколько дней, у других — уже около недели. Когда работа будет налажена — неизвестно.
«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничений со стороны „МегаФона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам, — ответили URA.RU представители оператора.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы «МТС» и «Билайна». Ответ ожидается.
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