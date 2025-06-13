13 июня 2025

Интернет массово сбоит в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане жалуются на мобильный интернет уже несколько дней
Свердловчане жалуются на мобильный интернет уже несколько дней Фото:

Екатеринбуржцы пожаловались на массовые сбои в работе мобильного интернета — у пользователей не загружаются сайты и приложения. Неполадки наблюдаются сразу у нескольких операторов сотовой связи: «Т2», «МТС», «Билайна» и «МегаФона».

«На данный момент интернет в вашем районе может быть недоступен по независящим от нас причинам. Пожалуйста, подождите. По возможности, подключитесь к интернету по Wi-Fi на период ограничений», — сообщили в «Т2».

У ряда пользователей проблемы с интернетом продолжаются несколько дней, у других — уже около недели. Когда работа будет налажена — неизвестно.

«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничений со стороны „МегаФона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам, — ответили URA.RU представители оператора. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы «МТС» и «Билайна». Ответ ожидается.

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Екатеринбуржцы пожаловались на массовые сбои в работе мобильного интернета — у пользователей не загружаются сайты и приложения. Неполадки наблюдаются сразу у нескольких операторов сотовой связи: «Т2», «МТС», «Билайна» и «МегаФона». «На данный момент интернет в вашем районе может быть недоступен по независящим от нас причинам. Пожалуйста, подождите. По возможности, подключитесь к интернету по Wi-Fi на период ограничений», — сообщили в «Т2». У ряда пользователей проблемы с интернетом продолжаются несколько дней, у других — уже около недели. Когда работа будет налажена — неизвестно. «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничений со стороны „МегаФона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам, — ответили URA.RU представители оператора.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы «МТС» и «Билайна». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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