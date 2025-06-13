Генетический близнец спас свердловчанку со смертельным диагнозом

Жительница Свердловской области Наталья смогла победить лейкоз благодаря пересадке костного мозга от генетического близнеца-донора из Федерального регистра. Историю пациентки рассказали в Минздраве Свердловской области.
«Врачей насторожили мои анализы крови. Так я узнала неутешительный диагноз — лейкоз. Принять такое оказалось нелегко, но я сразу решила, что буду бороться!», — рассказала Наталья. Изначально лечение ограничивалось таблетками и наблюдением, поскольку заболевание выявили на ранней стадии. Однако спустя полгода состояние ухудшилось, и пациентку госпитализировали для проведения химиотерапии.
Терапия не дала ожидаемого результата, и единственным шансом на выздоровление оказалась трансплантация костного мозга. Родной брат Натальи не подошел в качестве донора по медицинским показаниям, поэтому специалисты начали поиск подходящего добровольца через федеральный регистр доноров.
Через несколько месяцев был найден генетический близнец, который согласился пройти процедуру забора стволовых клеток. Пересадку провели в специализированной клинике Санкт-Петербурга, а подготовка заняла несколько дней. После выписки Наталья вернулась к работе и сообщила, что чувствует себя хорошо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!