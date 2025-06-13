Челябинцы избавляются от пыли в домах после зимы

В Челябинске набирает популярность услуг по чистке мягкой мебели. Спрос на них вырос в шесть раз в мае. Об этом сообщили аналитики «Авито.Услуги».
«Абсолютным рекордсменом стала чистка мягкой мебели — спрос на нее вырос более чем в шесть раз. Челябинцы приводят дома в порядок после зимы, и цена услуги начинается от 500 рублей», — говорится в исследовании.
С наступлением весны жители города также чаще обращались за услугами по чистке ковров: спрос на этот сервис увеличился на 28 %. Горожане стремятся обновить обстановку в своих домах и избавиться от пыли, скопившейся за зимний период. Стоимость подобных услуг начинается от 350 рублей.
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