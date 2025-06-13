В Нижневартовске (ХМАО) 14 июня на улице Ленина на пешеходном переходе водитель автомобиля не уступил дорогу и сбил самокатчика. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.
«Момент аварии с самокатчиком на улице Ленина на кнопочном пешеходном переходе у центрального рынка. По видео видно, что водитель автомобиля хотел проскочить на красный, но в этот момент самокатчик начал движение по пешеходному переходу», — передает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
Очевидцы сообщают, что самокатом управлял подросток. Он не спешился при пересечении проезжей части. После удара юноша отлетел на несколько метров и получил травмы. Его забрали сотрудники скорой помощи.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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