13 июня 2025

В Нижневартовске автомобиль снес самокатчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После ДТП подростка госпитализировали
После ДТП подростка госпитализировали Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 14 июня на улице Ленина на пешеходном переходе водитель автомобиля не уступил дорогу и сбил самокатчика. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.

«Момент аварии с самокатчиком на улице Ленина на кнопочном пешеходном переходе у центрального рынка. По видео видно, что водитель автомобиля хотел проскочить на красный, но в этот момент самокатчик начал движение по пешеходному переходу», — передает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

Очевидцы сообщают, что самокатом управлял подросток. Он не спешился при пересечении проезжей части. После удара юноша отлетел на несколько метров и получил травмы. Его забрали сотрудники скорой помощи.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) 14 июня на улице Ленина на пешеходном переходе водитель автомобиля не уступил дорогу и сбил самокатчика. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети. «Момент аварии с самокатчиком на улице Ленина на кнопочном пешеходном переходе у центрального рынка. По видео видно, что водитель автомобиля хотел проскочить на красный, но в этот момент самокатчик начал движение по пешеходному переходу», — передает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Очевидцы сообщают, что самокатом управлял подросток. Он не спешился при пересечении проезжей части. После удара юноша отлетел на несколько метров и получил травмы. Его забрали сотрудники скорой помощи. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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