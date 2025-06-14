14 июня 2025
13 июня 2025

На фоне заката и фейерверков: в Челябинске выступил Баста. Видео

На сцену VK Fest у торгового центра в Челябинске вышел Баста
© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнитель представил любимые всеми хиты
Исполнитель представил любимые всеми хиты Фото:

Вечером 14 июня в Челябинске на сцену фестиваля VK Fest вышел певец Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Исполнитель представил свои известные композиции, поблагодарив участников мероприятия за теплый прием. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU.

Челябинск смотрел концерт с двух берегов реки Миасс. Участники фестиваля активно подпевали, делали селфи, зажигали фонарики на телефонах. Баста пел свои песни на набережной у торгового центра на фоне заката.

В момент исполнения хедайнером VK Fest композиции «Я найду тебя через века» в него поднялись фейерверки. Баста поблагодарил челябинцев за поддержку и гостеприиство.

Как сообщало URA.RU ранее, на сцену VK Fest поднялись блогер Юля Гаврилина и певица Юлия Савичеву. Артистки отметили тепло и благодарность, с которой челябинская публика встретила их выступления.

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Вечером 14 июня в Челябинске на сцену фестиваля VK Fest вышел певец Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Исполнитель представил свои известные композиции, поблагодарив участников мероприятия за теплый прием. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU. Челябинск смотрел концерт с двух берегов реки Миасс. Участники фестиваля активно подпевали, делали селфи, зажигали фонарики на телефонах. Баста пел свои песни на набережной у торгового центра на фоне заката. В момент исполнения хедайнером VK Fest композиции «Я найду тебя через века» в него поднялись фейерверки. Баста поблагодарил челябинцев за поддержку и гостеприиство. Как сообщало URA.RU ранее, на сцену VK Fest поднялись блогер Юля Гаврилина и певица Юлия Савичеву. Артистки отметили тепло и благодарность, с которой челябинская публика встретила их выступления. . 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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