Вечером 14 июня в Челябинске на сцену фестиваля VK Fest вышел певец Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Исполнитель представил свои известные композиции, поблагодарив участников мероприятия за теплый прием. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU.
Челябинск смотрел концерт с двух берегов реки Миасс. Участники фестиваля активно подпевали, делали селфи, зажигали фонарики на телефонах. Баста пел свои песни на набережной у торгового центра на фоне заката.
В момент исполнения хедайнером VK Fest композиции «Я найду тебя через века» в него поднялись фейерверки. Баста поблагодарил челябинцев за поддержку и гостеприиство.
Как сообщало URA.RU ранее, на сцену VK Fest поднялись блогер Юля Гаврилина и певица Юлия Савичеву. Артистки отметили тепло и благодарность, с которой челябинская публика встретила их выступления.
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