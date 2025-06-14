14 июня 2025
13 июня 2025

Бузова поделилась кадрами встречи с губернатором Текслером и пожелала успехов «Трактору»

Бузова встретилась с губернатором Челябинской области Текслером
© Служба новостей «URA.RU»
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Бузова успела пообщаться с губернатором в день выступления в Челябинске
Бузова успела пообщаться с губернатором в день выступления в Челябинске Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова 14 июня встретилась с губернатором региона Алексеем Текслером после своего выступления на VK Fest в Челябинске. Она выразила радость от состоявшегося мероприятия и пожелала успехов хоккейной команде «Трактор». Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале.

«Приятная встреча с губернатором Алексеем Леонидовичем Текслером. И как же всегда приятно слышать столько хороших и добрых слов в свой адрес. Рада, что вам понравилось мое выступление. Успехов и процветания городу, и хорошего сезона „Трактору“», — написала Бузова в своем сообщении, сопроводив публикацию кадрами общения с главой региона.

Эмоциями и свежими видео с мероприятия Бузова пообещала поделиться в соцсетях позднее. Она поблагодарила Челябинск за прошедший фестиваль.

Как сообщало URA.RU, Ольга Бузова выступила на площадке фестиваля — на набережной у торгового центра. Ранее она продемонстрировала своим подписчикам номер отеля, где находилась в ожидании своего выхода на сцену.

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Певица и телеведущая Ольга Бузова 14 июня встретилась с губернатором региона Алексеем Текслером после своего выступления на VK Fest в Челябинске. Она выразила радость от состоявшегося мероприятия и пожелала успехов хоккейной команде «Трактор». Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале. «Приятная встреча с губернатором Алексеем Леонидовичем Текслером. И как же всегда приятно слышать столько хороших и добрых слов в свой адрес. Рада, что вам понравилось мое выступление. Успехов и процветания городу, и хорошего сезона „Трактору“», — написала Бузова в своем сообщении, сопроводив публикацию кадрами общения с главой региона. Эмоциями и свежими видео с мероприятия Бузова пообещала поделиться в соцсетях позднее. Она поблагодарила Челябинск за прошедший фестиваль. Как сообщало URA.RU, Ольга Бузова выступила на площадке фестиваля — на набережной у торгового центра. Ранее она продемонстрировала своим подписчикам номер отеля, где находилась в ожидании своего выхода на сцену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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