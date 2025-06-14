Бузова поделилась кадрами встречи с губернатором Текслером и пожелала успехов «Трактору»

Певица и телеведущая Ольга Бузова 14 июня встретилась с губернатором региона Алексеем Текслером после своего выступления на VK Fest в Челябинске. Она выразила радость от состоявшегося мероприятия и пожелала успехов хоккейной команде «Трактор». Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале.
«Приятная встреча с губернатором Алексеем Леонидовичем Текслером. И как же всегда приятно слышать столько хороших и добрых слов в свой адрес. Рада, что вам понравилось мое выступление. Успехов и процветания городу, и хорошего сезона „Трактору“», — написала Бузова в своем сообщении, сопроводив публикацию кадрами общения с главой региона.
Эмоциями и свежими видео с мероприятия Бузова пообещала поделиться в соцсетях позднее. Она поблагодарила Челябинск за прошедший фестиваль.
Как сообщало URA.RU, Ольга Бузова выступила на площадке фестиваля — на набережной у торгового центра. Ранее она продемонстрировала своим подписчикам номер отеля, где находилась в ожидании своего выхода на сцену.
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