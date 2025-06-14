14 июня 2025
13 июня 2025

Свердловчан предупредили об очень сильных дождях и ветре

МЧС: 15 и 16 июня в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/c
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду
Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду Фото:

Местами в Свердловской области 15 и 16 июня ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По информации синоптиков, 15-16 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении регионального МЧС. В экстренном ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры личной безопасности в период непогоды.

Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу во время гроз и сильного ветра, избегать парковки автомобилей под деревьями и рекламными конструкциями, а также не приближаться к оборванным проводам. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно обращаться по телефону 112.

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Местами в Свердловской области 15 и 16 июня ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По информации синоптиков, 15-16 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении регионального МЧС. В экстренном ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры личной безопасности в период непогоды. Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу во время гроз и сильного ветра, избегать парковки автомобилей под деревьями и рекламными конструкциями, а также не приближаться к оборванным проводам. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно обращаться по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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