14 июня 2025
13 июня 2025

Игравший в Pokemon Go в храме свердловский блогер получил убежище в Польше. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент блогера нет в открытых базах данных розыска МВД
На данный момент блогера нет в открытых базах данных розыска МВД Фото:

Видеоблогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, осужденный за ловлю покемонов в Храме на Крови в 2017 году на 3,5 года, получил политическое убежище в Польше. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Ура, мне одобрили политическое убежище в Польше», — написал блогер в своем telegram-канале. До января 2020 года Соколовский находился в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В настоящее время он отсутствует в общедоступной базе разыскиваемых лиц МВД.

Блогер Руслан Соколовский известен тем, что в 2017 году был осужден на 3,5 года за то, что ловил покемонов в приложении Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Блогера осудили по трем уголовным статьям — 282 УК РФ (экстремизм), 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств) за приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Позже приговор был смягчен до 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно.

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Видеоблогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, осужденный за ловлю покемонов в Храме на Крови в 2017 году на 3,5 года, получил политическое убежище в Польше. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Ура, мне одобрили политическое убежище в Польше», — написал блогер в своем telegram-канале. До января 2020 года Соколовский находился в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В настоящее время он отсутствует в общедоступной базе разыскиваемых лиц МВД. Блогер Руслан Соколовский известен тем, что в 2017 году был осужден на 3,5 года за то, что ловил покемонов в приложении Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Блогера осудили по трем уголовным статьям — 282 УК РФ (экстремизм), 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств) за приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Позже приговор был смягчен до 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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