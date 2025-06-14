Видеоблогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, осужденный за ловлю покемонов в Храме на Крови в 2017 году на 3,5 года, получил политическое убежище в Польше. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Ура, мне одобрили политическое убежище в Польше», — написал блогер в своем telegram-канале. До января 2020 года Соколовский находился в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В настоящее время он отсутствует в общедоступной базе разыскиваемых лиц МВД.
Блогер Руслан Соколовский известен тем, что в 2017 году был осужден на 3,5 года за то, что ловил покемонов в приложении Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Блогера осудили по трем уголовным статьям — 282 УК РФ (экстремизм), 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств) за приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Позже приговор был смягчен до 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно.
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