14 июня 2025

В Челябинске сгорела дача в «Тракторосаде» вместе с двумя автомобилями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают сотрудники МЧС
На месте работают сотрудники МЧС Фото:

В Челябинске в поселке Чурилово прямо возле теплиц горит дача в «Траксторсаде-3». Как сообщают в соцсетях жители, огонь также уничтожил две машины. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что спасатели работают на месте пожара.

«В „Траксторсаде-3“ горит жилой дом в два этажа недалеко от чуриловских теплиц. Дым стоит на всю округу. Огонь также уничтожил два оставленных автомобиля на территории участка», — сообщают очевидцы в группе «В Чурилово. Челябинск» в «ВКонтакте».

В пресс-службе МЧС рассказали, что сотрудники ведомства работают на тушении пожара. Пострадавших нет.

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В Челябинске в поселке Чурилово прямо возле теплиц горит дача в «Траксторсаде-3». Как сообщают в соцсетях жители, огонь также уничтожил две машины. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что спасатели работают на месте пожара. «В „Траксторсаде-3“ горит жилой дом в два этажа недалеко от чуриловских теплиц. Дым стоит на всю округу. Огонь также уничтожил два оставленных автомобиля на территории участка», — сообщают очевидцы в группе «В Чурилово. Челябинск» в «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС рассказали, что сотрудники ведомства работают на тушении пожара. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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