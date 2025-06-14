В Челябинске в поселке Чурилово прямо возле теплиц горит дача в «Траксторсаде-3». Как сообщают в соцсетях жители, огонь также уничтожил две машины. В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что спасатели работают на месте пожара.
«В „Траксторсаде-3“ горит жилой дом в два этажа недалеко от чуриловских теплиц. Дым стоит на всю округу. Огонь также уничтожил два оставленных автомобиля на территории участка», — сообщают очевидцы в группе «В Чурилово. Челябинск» в «ВКонтакте».
В пресс-службе МЧС рассказали, что сотрудники ведомства работают на тушении пожара. Пострадавших нет.
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