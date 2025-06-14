14 июня 2025

В Екатеринбурге мать с ребенком выпрыгнули из окна многоэтажки, спасаясь от пожара

Соседи поймали женщину с ребенком, выпрыгнувших из горящего дома в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в десятиэтажном жилом здании
Пожар произошел в десятиэтажном жилом здании Фото:

В Екатеринбурге женщина с ребёнком спаслись от пожара в многоэтажном доме на Бисертской, выпрыгнув из окна пятого этажа. Их поймали соседи, растянувшие полотенца и покрывала, рассказали очевидцы.

«Огонь вспыхнул в квартире на Бисертской. Другого выхода, кроме как через окно, не осталось. Мать с малышом решились прыгать, а внизу их уже ловили соседи, натянув тряпки и покрывала», — рассказал telegram-канал Ural Mash. С матерью и ребенком все в порядке — родительница только ушилась, а малыш жив.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже и охватило площадь 40 квадратных метров. Всего из здания эвакуировали 23 человека, было спасено семеро детей. В тушении огня участвовали 9 единиц техники и 32 сотрудника МЧС. На данный момент пожар ликвидирован.

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В Екатеринбурге женщина с ребёнком спаслись от пожара в многоэтажном доме на Бисертской, выпрыгнув из окна пятого этажа. Их поймали соседи, растянувшие полотенца и покрывала, рассказали очевидцы. «Огонь вспыхнул в квартире на Бисертской. Другого выхода, кроме как через окно, не осталось. Мать с малышом решились прыгать, а внизу их уже ловили соседи, натянув тряпки и покрывала», — рассказал telegram-канал Ural Mash. С матерью и ребенком все в порядке — родительница только ушилась, а малыш жив. В МЧС сообщили, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже и охватило площадь 40 квадратных метров. Всего из здания эвакуировали 23 человека, было спасено семеро детей. В тушении огня участвовали 9 единиц техники и 32 сотрудника МЧС. На данный момент пожар ликвидирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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