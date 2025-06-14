В Екатеринбурге мать с ребенком выпрыгнули из окна многоэтажки, спасаясь от пожара

В Екатеринбурге женщина с ребёнком спаслись от пожара в многоэтажном доме на Бисертской, выпрыгнув из окна пятого этажа. Их поймали соседи, растянувшие полотенца и покрывала, рассказали очевидцы.
«Огонь вспыхнул в квартире на Бисертской. Другого выхода, кроме как через окно, не осталось. Мать с малышом решились прыгать, а внизу их уже ловили соседи, натянув тряпки и покрывала», — рассказал telegram-канал Ural Mash. С матерью и ребенком все в порядке — родительница только ушилась, а малыш жив.
В МЧС сообщили, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже и охватило площадь 40 квадратных метров. Всего из здания эвакуировали 23 человека, было спасено семеро детей. В тушении огня участвовали 9 единиц техники и 32 сотрудника МЧС. На данный момент пожар ликвидирован.
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