14 июня 2025

В Екатеринбург не может вылететь самолет из Казани из-за атаки беспилотников

В Казани задерживается рейс в Екатеринбург на семь часов из-за атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет из столицы Татарстана задерживается на семь часов
Самолет из столицы Татарстана задерживается на семь часов Фото:

В Екатеринбург задерживается рейс WZ-1068 из Казани на семь часов из-за угрозы атаки беспилотников. Информация о задержках появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Самолет должен был вылететь из Казани в 08:25 и прилететь в Екатеринбург в 11:55 по уральскому времени. Сейчас вылет борта намечен на 15:30 по местному времени.

Помимо Казани временные ограничения введены в аэропорты Ижевска и Нижнекамска. Ранее задержки авиарейсов в Екатеринбург и из него уже происходили из-за угроз атак беспилотников. В мае этого года несколько самолетов из Москвы были вынуждены изменить расписание из-за временного закрытия воздушного пространства над столицей.

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В Екатеринбург задерживается рейс WZ-1068 из Казани на семь часов из-за угрозы атаки беспилотников. Информация о задержках появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Самолет должен был вылететь из Казани в 08:25 и прилететь в Екатеринбург в 11:55 по уральскому времени. Сейчас вылет борта намечен на 15:30 по местному времени. Помимо Казани временные ограничения введены в аэропорты Ижевска и Нижнекамска. Ранее задержки авиарейсов в Екатеринбург и из него уже происходили из-за угроз атак беспилотников. В мае этого года несколько самолетов из Москвы были вынуждены изменить расписание из-за временного закрытия воздушного пространства над столицей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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