В Екатеринбург не может вылететь самолет из Казани из-за атаки беспилотников

В Екатеринбург задерживается рейс WZ-1068 из Казани на семь часов из-за угрозы атаки беспилотников. Информация о задержках появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.
Самолет должен был вылететь из Казани в 08:25 и прилететь в Екатеринбург в 11:55 по уральскому времени. Сейчас вылет борта намечен на 15:30 по местному времени.
Помимо Казани временные ограничения введены в аэропорты Ижевска и Нижнекамска. Ранее задержки авиарейсов в Екатеринбург и из него уже происходили из-за угроз атак беспилотников. В мае этого года несколько самолетов из Москвы были вынуждены изменить расписание из-за временного закрытия воздушного пространства над столицей.
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