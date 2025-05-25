25 мая 2025
24 мая 2025

Самолеты с уральцами не могут прилететь в Екатеринбург из Москвы

В Кольцово задерживаются два рейса из-за закрытия неба над аэропортами в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты задерживаются из аэропорта Домодеово
Самолеты задерживаются из аэропорта Домодеово Фото:

В Кольцово задерживается посадка двух рейсов из Москвы. Основная причина — закрытие воздушной гавани в аэропортах столицы России. Информация о задержке самолетов появилась на онлайн-табло Кольцово.

Рейс «Уральских авиалиний» U6-265 должен был прилететь в Екатеринбург еще в 02:30 26 мая. Однако вылет самолета пришлось переносить из-за ограничений в небе над Москвой. Еще один борт «Уральских авиалиний» U6-271 также задерживается по пути в Екатеринбург. По плану рейс должен был вылететь из Москвы ночью 25 мая. Согласно информации с онлайн-табло Кольцово, самолет зайдет на посадку около 08:00 26 мая.

Ранее задержки рейсов из Москвы в Екатеринбург уже происходили на фоне атак украинских дронов на столицу. Тогда аэропорты временно закрывались для обеспечения безопасности. В прошлый раз задержались самолеты «Уральских авиалиний» и «Победы».

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В Кольцово задерживается посадка двух рейсов из Москвы. Основная причина — закрытие воздушной гавани в аэропортах столицы России. Информация о задержке самолетов появилась на онлайн-табло Кольцово. Рейс «Уральских авиалиний» U6-265 должен был прилететь в Екатеринбург еще в 02:30 26 мая. Однако вылет самолета пришлось переносить из-за ограничений в небе над Москвой. Еще один борт «Уральских авиалиний» U6-271 также задерживается по пути в Екатеринбург. По плану рейс должен был вылететь из Москвы ночью 25 мая. Согласно информации с онлайн-табло Кольцово, самолет зайдет на посадку около 08:00 26 мая. Ранее задержки рейсов из Москвы в Екатеринбург уже происходили на фоне атак украинских дронов на столицу. Тогда аэропорты временно закрывались для обеспечения безопасности. В прошлый раз задержались самолеты «Уральских авиалиний» и «Победы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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