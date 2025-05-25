Самолеты с уральцами не могут прилететь в Екатеринбург из Москвы

В Кольцово задерживается посадка двух рейсов из Москвы. Основная причина — закрытие воздушной гавани в аэропортах столицы России. Информация о задержке самолетов появилась на онлайн-табло Кольцово.
Рейс «Уральских авиалиний» U6-265 должен был прилететь в Екатеринбург еще в 02:30 26 мая. Однако вылет самолета пришлось переносить из-за ограничений в небе над Москвой. Еще один борт «Уральских авиалиний» U6-271 также задерживается по пути в Екатеринбург. По плану рейс должен был вылететь из Москвы ночью 25 мая. Согласно информации с онлайн-табло Кольцово, самолет зайдет на посадку около 08:00 26 мая.
Ранее задержки рейсов из Москвы в Екатеринбург уже происходили на фоне атак украинских дронов на столицу. Тогда аэропорты временно закрывались для обеспечения безопасности. В прошлый раз задержались самолеты «Уральских авиалиний» и «Победы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!