14 июня 2025

На Челябинскую область обрушится град

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода вновь накроет Челябинскую область
Непогода вновь накроет Челябинскую область Фото:

В Челябинской области пройдут ливни с градом. О непогоде предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Ночью 16 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди. Также возможен град», — написал telegram-канал МЧС со ссылкой на ЦГМС.

Местами град будет крупным. Во время гроз ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.

О неблагоприятных погодных условиях ЦГМС предупреждал на неделе несколько раз. Так грозы и град ожидались 12, 13 и 14 июня. Тогда обильные дожди накрыли Челябинск, затопив улицы города.

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В Челябинской области пройдут ливни с градом. О непогоде предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Ночью 16 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди. Также возможен град», — написал telegram-канал МЧС со ссылкой на ЦГМС. Местами град будет крупным. Во время гроз ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. О неблагоприятных погодных условиях ЦГМС предупреждал на неделе несколько раз. Так грозы и град ожидались 12, 13 и 14 июня. Тогда обильные дожди накрыли Челябинск, затопив улицы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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