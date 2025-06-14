На Челябинскую область обрушится град

В Челябинской области пройдут ливни с градом. О непогоде предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Ночью 16 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди. Также возможен град», — написал telegram-канал МЧС со ссылкой на ЦГМС.
Местами град будет крупным. Во время гроз ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.
О неблагоприятных погодных условиях ЦГМС предупреждал на неделе несколько раз. Так грозы и град ожидались 12, 13 и 14 июня. Тогда обильные дожди накрыли Челябинск, затопив улицы города.
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