14 июня 2025

На Уралмаше возле одной из школ обнаружили труп. Фото

В Екатеринбурге возле школы №27 нашли труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Труп был найден около школы №27 (архивное фото)
Труп был найден около школы №27 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле школы №27 обнаружили труп мужчины. Информацией о страшной находке поделились очевидцы в интернете.

"На Уралмаше около 27 школы лежит труп", — передает слова очевидцев telegram-канал "Злой Екатеринбург". На место приехала скорая помощь. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге возле школы №27 обнаружили труп мужчины. Информацией о страшной находке поделились очевидцы в интернете. "На Уралмаше около 27 школы лежит труп", — передает слова очевидцев telegram-канал "Злой Екатеринбург". На место приехала скорая помощь.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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