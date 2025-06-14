Труп был найден около школы №27 (архивное фото)
В Екатеринбурге возле школы №27 обнаружили труп мужчины. Информацией о страшной находке поделились очевидцы в интернете.
"На Уралмаше около 27 школы лежит труп", — передает слова очевидцев telegram-канал "Злой Екатеринбург". На место приехала скорая помощь.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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