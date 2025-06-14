14 июня 2025

СКР потребовал найти управу на 13-летнюю челябинскую блогершу, любящую драки и алкоголь

СКР поручил проверить 13-летнюю челябинку, избившую сверстницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи взялись за дело 13-летней девочки, держащей в страхе сверстниц
Следователи взялись за дело 13-летней девочки, держащей в страхе сверстниц Фото:

В центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) будет направлен доклад по инциденту с участием несовершеннолетних, произошедшему в Челябинской области. Причиной послужило сообщение о конфликте между школьницами в Южноуральске, где 13-летняя девочка, предположительно злоупотребляющая алкоголем, избила свою сверстницу. Об этом сообщил telegram-канал СКР.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована процессуальная проверка по факту инцидента с участием несовершеннолетних», — говорится в официальном сообщении ведомства. По поручению председателя СКР, руководитель следственного управления по региону Андрей Колбасин должен оперативно доложить о результатах проверки в центральный аппарат.

В ведомстве уточнили, что поводом для проверки стали публикации в СМИ о происшествии. В них сообщалось, что одна из участниц конфликта якобы ведет аморальный образ жизни. Она употребляет алкоголь, оскорбляет и избивает своих сверстниц, записывая все на видео. Кадры она публикует в своем блоге. Девочка состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Как URA.RU писало ранее, следователи начали проверку по фактам, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (нанесение побоев) и статьей 293 УК РФ (халатность). По итогам проведенных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

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В центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) будет направлен доклад по инциденту с участием несовершеннолетних, произошедшему в Челябинской области. Причиной послужило сообщение о конфликте между школьницами в Южноуральске, где 13-летняя девочка, предположительно злоупотребляющая алкоголем, избила свою сверстницу. Об этом сообщил telegram-канал СКР. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована процессуальная проверка по факту инцидента с участием несовершеннолетних», — говорится в официальном сообщении ведомства. По поручению председателя СКР, руководитель следственного управления по региону Андрей Колбасин должен оперативно доложить о результатах проверки в центральный аппарат. В ведомстве уточнили, что поводом для проверки стали публикации в СМИ о происшествии. В них сообщалось, что одна из участниц конфликта якобы ведет аморальный образ жизни. Она употребляет алкоголь, оскорбляет и избивает своих сверстниц, записывая все на видео. Кадры она публикует в своем блоге. Девочка состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Как URA.RU писало ранее, следователи начали проверку по фактам, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (нанесение побоев) и статьей 293 УК РФ (халатность). По итогам проведенных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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