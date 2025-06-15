В мэрии Челябинска назвали худшую маршрутку

В Челябинске названа худшая маршрутка, в работе которой подтвердились многочисленные нарушения. На перевозчика составлены акты об административных правонарушениях, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«10 июня специалисты отдела транспорта администрации города совместно с представителями ОГКО „Организатор перевозок“ провели контрольные мероприятия в отношении автобусного маршрута №51. Проверка выявила многочисленные нарушения требований кодекса об административных правонарушениях и составлены соответствующие акты для принятия по ним решений», — уточнил Агеев.
Агеев отметил, что маршрут обслуживает компания «Копейское маршрутное такси». Это именно та маршрутка, которая за последние два месяца дважды горела, а однажды ошпарила жидкостью из кондиционера ноги пассажирки. За работой перевозчика организовано постоянное наблюдение. Ранее в Челябинске назвали пять худших маршруток апреля.
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