15 июня 2025

Стало известно, какие легенды КВН едут на игру в Екатеринбург

На Встрече выпускников КВН в Екатеринбурге сыграют «Нарты из Абхазии»
© Служба новостей «URA.RU»
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Игру проведут в «МТС Live Холл»
Игру проведут в «МТС Live Холл» Фото:

В Екатеринбурге на Встрече выпускников КВН сыграют три знаменитых команды. Это «Четыре татарина», «Нарты из Абхазии» и «Сборная МАИ», сообщают организаторы.

«На главную сцену „МТС Live Холл“ выйдут сборная республики Татарстан „Четыре татарина“ — команда, дважды выходившая в финал Высшей лиги КВН, обладатель двух „Больших КиВиНов в золотом“, „Нарты из Абхазии“ — чемпионы Высшей лиги КВН сезона 2005 года, обладатели „Большого КиВиНа в золотом“ и двух Летних кубков КВН и „Сборная МАИ“ город Москва, вице-чемпионы Высшей лиги КВН 2023 года, бронзовые призеры Высшей лиги КВН 2022 года, обладатели „Большого КиВиНа в светлом“ в 2022 и 2023 годах», — сказано в анонсе.

Мероприятие пройдет 20 июня. Самые дорогие билеты — за 12 тысяч рублей — практически разобрали. Игру будут снимать для эфира «Первого канала».

В 2024 году гостями игры стали «Сборная Пермского края», «Русская дорога» и «Доктор Хаусс». В жюри сидели глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный.

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В Екатеринбурге на Встрече выпускников КВН сыграют три знаменитых команды. Это «Четыре татарина», «Нарты из Абхазии» и «Сборная МАИ», сообщают организаторы. « На главную сцену „МТС Live Холл“ выйдут сборная республики Татарстан „Четыре татарина“ — команда, дважды выходившая в финал Высшей лиги КВН, обладатель двух „Больших КиВиНов в золотом“, „Нарты из Абхазии“ — чемпионы Высшей лиги КВН сезона 2005 года, обладатели „Большого КиВиНа в золотом“ и двух Летних кубков КВН и „Сборная МАИ“ город Москва, вице-чемпионы Высшей лиги КВН 2023 года, бронзовые призеры Высшей лиги КВН 2022 года, обладатели „Большого КиВиНа в светлом“ в 2022 и 2023 годах» , — сказано в анонсе. Мероприятие пройдет 20 июня. Самые дорогие билеты — за 12 тысяч рублей — практически разобрали. Игру будут снимать для эфира « Первого канала» . В 2024 году гостями игры стали «Сборная Пермского края», «Русская дорога» и «Доктор Хаусс». В жюри сидели глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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