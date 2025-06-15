Стало известно, какие легенды КВН едут на игру в Екатеринбург

В Екатеринбурге на Встрече выпускников КВН сыграют три знаменитых команды. Это «Четыре татарина», «Нарты из Абхазии» и «Сборная МАИ», сообщают организаторы.
«На главную сцену „МТС Live Холл“ выйдут сборная республики Татарстан „Четыре татарина“ — команда, дважды выходившая в финал Высшей лиги КВН, обладатель двух „Больших КиВиНов в золотом“, „Нарты из Абхазии“ — чемпионы Высшей лиги КВН сезона 2005 года, обладатели „Большого КиВиНа в золотом“ и двух Летних кубков КВН и „Сборная МАИ“ город Москва, вице-чемпионы Высшей лиги КВН 2023 года, бронзовые призеры Высшей лиги КВН 2022 года, обладатели „Большого КиВиНа в светлом“ в 2022 и 2023 годах», — сказано в анонсе.
Мероприятие пройдет 20 июня. Самые дорогие билеты — за 12 тысяч рублей — практически разобрали. Игру будут снимать для эфира «Первого канала».
В 2024 году гостями игры стали «Сборная Пермского края», «Русская дорога» и «Доктор Хаусс». В жюри сидели глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный.
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