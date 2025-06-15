15 июня 2025
14 июня 2025

В ХМАО нашли тело женщины, пропавшей на реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница ХМАО отправилась на лодке по реке и пропала
Жительница ХМАО отправилась на лодке по реке и пропала Фото:

В Сургутском районе ХМАО нашли погибшей женщину 1982 года рождения. Она отправилась на лодке по реке Большой Юган в сторону поселка Угут и пропала, сообщили URA.RU спасатели.

«Женщина ушла на лодке по реке Большой Юган и перестала выходить на связь. На следующий день родственники обнаружили ее тело самостоятельно», — уточнили в пресс-службе «Центроспас-Югория».

Сообщение о пропаже поступило 12 июня. К месту поисков выдвинулись спасатели и сотрудники полиции. Они обследовали 56 км акватории, но не нашли пропавшую.

На следующий день родственники сообщили о том, что нашли тело женщины. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия для эвакуации тела и передачи его полицейским.

Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО завершились поиски мужчины, утонувшего на реке Конда 12 июня. Тело 41-летнего жителя обнаружили 15 июня днем и передали правоохранительным органам.

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В Сургутском районе ХМАО нашли погибшей женщину 1982 года рождения. Она отправилась на лодке по реке Большой Юган в сторону поселка Угут и пропала, сообщили URA.RU спасатели. «Женщина ушла на лодке по реке Большой Юган и перестала выходить на связь. На следующий день родственники обнаружили ее тело самостоятельно», — уточнили в пресс-службе «Центроспас-Югория». Сообщение о пропаже поступило 12 июня. К месту поисков выдвинулись спасатели и сотрудники полиции. Они обследовали 56 км акватории, но не нашли пропавшую. На следующий день родственники сообщили о том, что нашли тело женщины. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия для эвакуации тела и передачи его полицейским. Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО завершились поиски мужчины, утонувшего на реке Конда 12 июня. Тело 41-летнего жителя обнаружили 15 июня днем и передали правоохранительным органам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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