В ХМАО нашли тело женщины, пропавшей на реке

В Сургутском районе ХМАО нашли погибшей женщину 1982 года рождения. Она отправилась на лодке по реке Большой Юган в сторону поселка Угут и пропала, сообщили URA.RU спасатели.
«Женщина ушла на лодке по реке Большой Юган и перестала выходить на связь. На следующий день родственники обнаружили ее тело самостоятельно», — уточнили в пресс-службе «Центроспас-Югория».
Сообщение о пропаже поступило 12 июня. К месту поисков выдвинулись спасатели и сотрудники полиции. Они обследовали 56 км акватории, но не нашли пропавшую.
На следующий день родственники сообщили о том, что нашли тело женщины. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия для эвакуации тела и передачи его полицейским.
Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО завершились поиски мужчины, утонувшего на реке Конда 12 июня. Тело 41-летнего жителя обнаружили 15 июня днем и передали правоохранительным органам.
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