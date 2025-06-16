«Списочники» ЕР на выборах в челябинский парламент получили дополнительную нагрузку

Челябинские кандидаты-списочники ЕР обязаны будут работать и в округах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференцию открыли губернатор Алексей Текслер и первый вице-спикер ЗСО Денис Моисеев
Конференцию открыли губернатор Алексей Текслер и первый вице-спикер ЗСО Денис Моисеев Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Кандидаты, числящиеся в избирательном списке ЕР по итогам прошедших праймериз, обязаны будут заниматься и агитацией в одномандатных округах. Об этом заявил на региональной конференции губернатор области, лидер региональной организации ЕР Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«Сшивка кампании и совместная работа всех уровней партийной структуры, сторонников партии приобретает для нас особое значение. Прежде всего, это касается взаимодействия местных избирательных штабов, кандидатов в законодательное собрание органов местного самоуправления. В этой связи с сегодняшнего дня за всеми членами регионального политсовета и кандидатами, которые выдвигаются по списку, будут закреплены соответствующие одномандатные округа. Региональному избирательному штабу поручаю определить и разработать конкретные формы участия наших кандидатов и участия их в этой работе», — заметил Текслер.

В частности, член РПС, депутат гордумы Артем Барбашин будет работать в Курчатовском районе Челябинска. Спикер думы областной столицы Сергей Буяков будет отвечать за весь мегаполис, а куратор внутренней политики региона Роман Воллерт — за область.

Всего в Челябинской области планируется распределить 791 мандат. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания — половину по округам, половину по партийным спискам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидаты, числящиеся в избирательном списке ЕР по итогам прошедших праймериз, обязаны будут заниматься и агитацией в одномандатных округах. Об этом заявил на региональной конференции губернатор области, лидер региональной организации ЕР Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Сшивка кампании и совместная работа всех уровней партийной структуры, сторонников партии приобретает для нас особое значение. Прежде всего, это касается взаимодействия местных избирательных штабов, кандидатов в законодательное собрание органов местного самоуправления. В этой связи с сегодняшнего дня за всеми членами регионального политсовета и кандидатами, которые выдвигаются по списку, будут закреплены соответствующие одномандатные округа. Региональному избирательному штабу поручаю определить и разработать конкретные формы участия наших кандидатов и участия их в этой работе», — заметил Текслер. В частности, член РПС, депутат гордумы Артем Барбашин будет работать в Курчатовском районе Челябинска. Спикер думы областной столицы Сергей Буяков будет отвечать за весь мегаполис, а куратор внутренней политики региона Роман Воллерт — за область. Всего в Челябинской области планируется распределить 791 мандат. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания — половину по округам, половину по партийным спискам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...