«Списочники» ЕР на выборах в челябинский парламент получили дополнительную нагрузку

Кандидаты, числящиеся в избирательном списке ЕР по итогам прошедших праймериз, обязаны будут заниматься и агитацией в одномандатных округах. Об этом заявил на региональной конференции губернатор области, лидер региональной организации ЕР Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.
«Сшивка кампании и совместная работа всех уровней партийной структуры, сторонников партии приобретает для нас особое значение. Прежде всего, это касается взаимодействия местных избирательных штабов, кандидатов в законодательное собрание органов местного самоуправления. В этой связи с сегодняшнего дня за всеми членами регионального политсовета и кандидатами, которые выдвигаются по списку, будут закреплены соответствующие одномандатные округа. Региональному избирательному штабу поручаю определить и разработать конкретные формы участия наших кандидатов и участия их в этой работе», — заметил Текслер.
В частности, член РПС, депутат гордумы Артем Барбашин будет работать в Курчатовском районе Челябинска. Спикер думы областной столицы Сергей Буяков будет отвечать за весь мегаполис, а куратор внутренней политики региона Роман Воллерт — за область.
Всего в Челябинской области планируется распределить 791 мандат. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания — половину по округам, половину по партийным спискам.
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