Посетители торгового центра в Сургуте не могут оплатить покупки из-за сбоев в работе интернета

Посетители торгового центра «Аура» в Сургуте (ХМАО) жалуются, что не могут оплатить покупки из-за массовых сбоев в работе мобильного интернета. В некоторых магазинах перестали функционировать терминалы, рассказали URA.RU сами клиенты.
«Не смогли рассчитаться в нескольких бутиках ни картой, ни qr-кодом. По славам продавцов, терминалы не работают из-за сбоев с интернетом. Покупки просят оплачивать наличными, сделать это тоже проблематично, банкоматы оказались недоступными», — поделился собеседник агентства. «Кроме всего прочего, к Wi-Fi в торговом центре подключиться не получилось, чтобы перевести деньги на другую карту», — добавил другой клиент в разговоре с корреспондентом.
В торговом центре URA.RU подтвердили сбои с мобильным интернетом, которые сказываются и на работе терминалов. «Проблема наблюдается по всему городу, не можем повлиять на качество работы операторов сотовой связи. Гостевой Wi-Fi работает в штатном режиме», — прокомментировал маркетолог «Ауры». На жалобу посетителей о невозможности подключиться к гостевому Wi-Fi специалист предположила, что такое могло случиться из-за одномоментного подключения к сети.
Проблемы с интернетом начались в ХМАО, как и в некоторых других регионах, с 12 июня. Операторы ссылаются на независящие от них причины.
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