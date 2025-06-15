15 июня 2025

Посетители торгового центра в Сургуте не могут оплатить покупки из-за сбоев в работе интернета

В некоторых магазинах торгового центра в Сургуте перестали работать терминалы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутяне не могут оплатить покупки в некоторых бутиках по карте
Сургутяне не могут оплатить покупки в некоторых бутиках по карте Фото:

Посетители торгового центра «Аура» в Сургуте (ХМАО) жалуются, что не могут оплатить покупки из-за массовых сбоев в работе мобильного интернета. В некоторых магазинах перестали функционировать терминалы, рассказали URA.RU сами клиенты.

«Не смогли рассчитаться в нескольких бутиках ни картой, ни qr-кодом. По славам продавцов, терминалы не работают из-за сбоев с интернетом. Покупки просят оплачивать наличными, сделать это тоже проблематично, банкоматы оказались недоступными», — поделился собеседник агентства. «Кроме всего прочего, к Wi-Fi в торговом центре подключиться не получилось, чтобы перевести деньги на другую карту», — добавил другой клиент в разговоре с корреспондентом.

В торговом центре URA.RU подтвердили сбои с мобильным интернетом, которые сказываются и на работе терминалов. «Проблема наблюдается по всему городу, не можем повлиять на качество работы операторов сотовой связи. Гостевой Wi-Fi работает в штатном режиме», — прокомментировал маркетолог «Ауры». На жалобу посетителей о невозможности подключиться к гостевому Wi-Fi специалист предположила, что такое могло случиться из-за одномоментного подключения к сети.

Проблемы с интернетом начались в ХМАО, как и в некоторых других регионах, с 12 июня. Операторы ссылаются на независящие от них причины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посетители торгового центра «Аура» в Сургуте (ХМАО) жалуются, что не могут оплатить покупки из-за массовых сбоев в работе мобильного интернета. В некоторых магазинах перестали функционировать терминалы, рассказали URA.RU сами клиенты. «Не смогли рассчитаться в нескольких бутиках ни картой, ни qr-кодом. По славам продавцов, терминалы не работают из-за сбоев с интернетом. Покупки просят оплачивать наличными, сделать это тоже проблематично, банкоматы оказались недоступными», — поделился собеседник агентства. «Кроме всего прочего, к Wi-Fi в торговом центре подключиться не получилось, чтобы перевести деньги на другую карту», — добавил другой клиент в разговоре с корреспондентом. В торговом центре URA.RU подтвердили сбои с мобильным интернетом, которые сказываются и на работе терминалов. «Проблема наблюдается по всему городу, не можем повлиять на качество работы операторов сотовой связи. Гостевой Wi-Fi работает в штатном режиме», — прокомментировал маркетолог «Ауры». На жалобу посетителей о невозможности подключиться к гостевому Wi-Fi специалист предположила, что такое могло случиться из-за одномоментного подключения к сети. Проблемы с интернетом начались в ХМАО, как и в некоторых других регионах, с 12 июня. Операторы ссылаются на независящие от них причины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...