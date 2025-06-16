«Ни скорую вызвать, ни такси»: жители ХМАО массово жалуются на сбои мобильного интернета

В ХМАО с 12 июня наблюдаются массовые сбои с мобильным интернетом и телефонией. Проблемы возникают у абонентов почти всех операторов, поэтому жители региона не могут вызвать скорую помощь, такси, обратиться в социальные службы. URA.RU попыталось выяснить, что происходит и когда восстановится связь.
Планируем сменить оператора...
По данным онлайн-системы мониторинга сбоев сайтов и приложений, за сутки в ХМАО испытали проблемы с мобильным интернетом и связью свыше 1100 абонентов. Судя по облаку тегов, чаще всего трудности возникают в Ханты-Мансийске и Нижневартовске — 33,3% и 66,7%.
«Попали с ребенком в Ханты-Мансийскую ОКБ как раз накануне сбоев. Ребенок недавно вышел из комы. Из-за проблем со связью невозможно было купить необходимое в больницу, вызвать курьера, да и оплатить в магазине что-то тоже невозможно — во многих терминалах на кассе сбои. Родственники из-за трудностей с вызовом такси вынуждены были пешком ходить с окраины в центр через полгорода, чтобы купить и принести необходимое. Мобильный оператор, как будто в насмешку, прислал СМС: „Если у вас кончаются минуты, можно пройти по ссылке…“. В общем, после выписки планируем всей семьей сменить оператора связи», — поделилась журналист URA.RU Елена Хабарова.
Аналогично планируют поступить десятки, если не сотни жителей региона, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в социальных сетях. При этом, на запрос агентства в пресс-службы крупных операторов связи, ответа, сколько договоров уже расторгнуто абонентами из ХМАО, ответа не поступило.
Вне зоны доступа
Житель Нижневартовска Кирилл Волконский рассказал, что в городе с 12 июня проблема не только с мобильным интернетом, но и связью. «До меня в эти дни дозваниваются с пятого-шестого раза, а это звонки по работе. Знаю случаи, когда люди не могли вызвать скорую — проблема не в номере 112, а у операторов связи — просто не возможно набрать нужный номер, сразу идет сбой», — констатирует югорчанин.
Возникают огромные проблемы и со снятием наличных в банкоматах. «Полгорода объездила, чтобы снять наличные. Зато продавец — покупала лодку мужу, с наличными (из-за сбоя работы его терминала), сделал нам скидку сразу 10%, так что нет худа без добра», — рассуждает Галина Жукова из Нижневартовска.
При этом, когда сбои прекратятся, ни один из крупных операторов не может прогнозировать, отмечая, что компании не причастны к этим проблемам. «По независящим от оператора причинам мобильный интернет в отдельных локациях в ХМАО может быть недоступен. Это никак не связано с работоспособностью наших сетей. По возможности, мы рекомендуем подключиться к интернету по Wi-Fi на период ограничений. Голосовая связь и обмен SMS в сети T2 работают в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе Т2. Примерно такие же рекомендации может дать Ростелеком, поскольку этот оператор работает на сетях Т2.
«Сейчас по независящим от МТС причинам в некоторых районах могут наблюдаться сложности с использованием мобильного интернета. Рекомендуем воспользоваться Wi-Fi», — рассказали в пресс-службе МТС.
В пресс-службе МегаФона также заверили, что проблемы с интернетом возникли по независящим от них причинам. «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничений со стороны МегаФона нет», — прокомментировали в пресс-службе.
Представители компаний сотовой связи пока дают мало информации о том, будет ли абонентам компенсировано отсутствие услуг связи и каким образом — скидкой, бонусами, деньгами. Этот вопрос крайне актуален для тех, кто в последние дни оказался «вне зоны доступа».
«Дозвонилась до оператора МТС, мне сказали, что будет сделан перерасчет и я получу скидку 30%», — рассказала URA.RU Елена Широкова. Другой абонент, позвонив на горячую линию, такой информации не получил. На том конце провода собеседник развел руками, мол, когда все решится и как компенсируются неудобства и компенсируются ли вообще, на данный момент неизвестно.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО стали жаловаться на сбои в работе мобильного интернета 12 июня. Прогнозов о том, когда все стабилизируется, операторы сотовой связи не дали.
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