Губернатор Челябинской области поздравил выпускников региона, которые набрали максимальный бал на Едином госэкзамене. Он призвал школьников поступать в вузы региона.
«Хорошая новость — подведены первые итоги сдачи ЕГЭ. В Челябинской области уже 87 стобалльников, выпускник из Магнитогорска набрал по двум экзаменам 200 балллов. Поздравляю всех ребят, вы большие молодцы», — отметил Текслер.
Глава региона подчеркнул, что дальше выпускников ждет важнейший этап поступления в высшее учебное заведения. Всех школьников Челябинской области губернатор пригласил поступать в местные вузы.
«Мы делаем все, чтобы вы могли развивать свои таланты и добиться успеха. Тем, кому еще предстоит сдавать экзамены — удачи. Мы верим в вас!», — подчеркгул губернатор.
В администрации Челябинска сообщали, что к 16 июня 44 выпускника из школ города сдали ЕГЭ на сто баллов. В Магнитогорске же выпускник к этому дню получил по 100 баллов сразу по двум предметам — химии и русскому языку.
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