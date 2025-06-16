Текслер поздравил челябинских 100-балльников ЕГЭ. Видео

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Алексей Текслер пожелал выпускникам удачи при поступлении в вузы (архивное фото)
Алексей Текслер пожелал выпускникам удачи при поступлении в вузы (архивное фото) Фото:

Губернатор Челябинской области поздравил выпускников региона, которые набрали максимальный бал на Едином госэкзамене. Он призвал школьников поступать в вузы региона.

«Хорошая новость — подведены первые итоги сдачи ЕГЭ. В Челябинской области уже 87 стобалльников, выпускник из Магнитогорска набрал по двум экзаменам 200 балллов. Поздравляю всех ребят, вы большие молодцы», — отметил Текслер.

Глава региона подчеркнул, что дальше выпускников ждет важнейший этап поступления в высшее учебное заведения. Всех школьников Челябинской области губернатор пригласил поступать в местные вузы.

«Мы делаем все, чтобы вы могли развивать свои таланты и добиться успеха. Тем, кому еще предстоит сдавать экзамены — удачи. Мы верим в вас!», — подчеркгул губернатор.

В администрации Челябинска сообщали, что к 16 июня 44 выпускника из школ города сдали ЕГЭ на сто баллов. В Магнитогорске же выпускник к этому дню получил по 100 баллов сразу по двум предметам — химии и русскому языку.

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Губернатор Челябинской области поздравил выпускников региона, которые набрали максимальный бал на Едином госэкзамене. Он призвал школьников поступать в вузы региона. «Хорошая новость — подведены первые итоги сдачи ЕГЭ. В Челябинской области уже 87 стобалльников, выпускник из Магнитогорска набрал по двум экзаменам 200 балллов. Поздравляю всех ребят, вы большие молодцы», — отметил Текслер. Глава региона подчеркнул, что дальше выпускников ждет важнейший этап поступления в высшее учебное заведения. Всех школьников Челябинской области губернатор пригласил поступать в местные вузы. «Мы делаем все, чтобы вы могли развивать свои таланты и добиться успеха. Тем, кому еще предстоит сдавать экзамены — удачи. Мы верим в вас!», — подчеркгул губернатор. В администрации Челябинска сообщали, что к 16 июня 44 выпускника из школ города сдали ЕГЭ на сто баллов. В Магнитогорске же выпускник к этому дню получил по 100 баллов сразу по двум предметам — химии и русскому языку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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