Путин наградил трех свердловчан

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Указ подписан 16 июня
Указ подписан 16 июня Фото:

Президент России Владимир Путин наградил жителей Свердловской области за добросовестную и многолетнюю работу. В списке оказались три уроженца Среднего Урала, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Болотова Александра — начальника Регионального управления специальной связи по Уральскому региону — Управления специальной связи по Свердловской области федерального государственного унитарного предприятия „Главный центр специальной связи“» — следует из документа. Указ подписан 16 июня.

За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу отмечены председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов и директор ООО «Стройком» Вахали Хабибуллин. Им присвоили почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

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Президент России Владимир Путин наградил жителей Свердловской области за добросовестную и многолетнюю работу. В списке оказались три уроженца Среднего Урала, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в развитии связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Болотова Александра — начальника Регионального управления специальной связи по Уральскому региону — Управления специальной связи по Свердловской области федерального государственного унитарного предприятия „Главный центр специальной связи“» — следует из документа. Указ подписан 16 июня. За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу отмечены председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов и директор ООО «Стройком» Вахали Хабибуллин. Им присвоили почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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