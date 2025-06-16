Путин наградил трех свердловчан

Президент России Владимир Путин наградил жителей Свердловской области за добросовестную и многолетнюю работу. В списке оказались три уроженца Среднего Урала, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в развитии связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Болотова Александра — начальника Регионального управления специальной связи по Уральскому региону — Управления специальной связи по Свердловской области федерального государственного унитарного предприятия „Главный центр специальной связи“» — следует из документа. Указ подписан 16 июня.
За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу отмечены председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов и директор ООО «Стройком» Вахали Хабибуллин. Им присвоили почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
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