В окрестностях Первоуральска (Свердловская область) обнаружили редкий гриб — трутовик зонтичный. Он включен в Красную книгу области.
«Разведка по грибы, направление Первоуральск. Лисичка начинается, удивительная находка — трутовик зонтичный», — поделился находкой грибник в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
Трутовик зонтичный (Polyporus umbellatus) занесён в Красную книгу Свердловской области и встречается крайне редко. Он растёт у основания деревьев в лиственных лесах и отличается зонтичной формой плодового тела с множеством маленьких шляпок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!