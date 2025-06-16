16 июня 2025

В Свердловской области нашли редкий краснокнижный гриб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Помимо редкого гриба были найдены первые лисички
Помимо редкого гриба были найдены первые лисички Фото:

В окрестностях Первоуральска (Свердловская область) обнаружили редкий гриб — трутовик зонтичный. Он включен в Красную книгу области.

«Разведка по грибы, направление Первоуральск. Лисичка начинается, удивительная находка — трутовик зонтичный», — поделился находкой грибник в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

Трутовик зонтичный (Polyporus umbellatus) занесён в Красную книгу Свердловской области и встречается крайне редко. Он растёт у основания деревьев в лиственных лесах и отличается зонтичной формой плодового тела с множеством маленьких шляпок.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В окрестностях Первоуральска (Свердловская область) обнаружили редкий гриб — трутовик зонтичный. Он включен в Красную книгу области. «Разведка по грибы, направление Первоуральск. Лисичка начинается, удивительная находка — трутовик зонтичный», — поделился находкой грибник в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Трутовик зонтичный (Polyporus umbellatus) занесён в Красную книгу Свердловской области и встречается крайне редко. Он растёт у основания деревьев в лиственных лесах и отличается зонтичной формой плодового тела с множеством маленьких шляпок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...