Синоптики предупредили свердловчан о неустойчивой погоде

В Свердловской области на ближайшие дни прогнозируется неустойчивая погода — перепады температур, грозы, дожди и туман. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«17 июня в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью туман, днем гроза. Температура ночью 11-16, днем 20-25 градусов, на севере до 15», — уточнили синоптики.
В Екатеринбурге в ночь на 17 июня существенных осадков не ожидается, температура составит около 15 градусов тепла. Днем возможен небольшой дождь, прогнозируется до +24.
На следующий день, 18 июня, в северных районах области сохранятся переменная облачность и преимущественно сухая погода. В южных районах и Екатеринбурге ночью возможен небольшой дождь, а днем синоптики прогнозируют дождливую погоду и понижение температуры до +21 градуса.
На севере 19 июня существенных осадков не ожидается, а на юге пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов (на севере до +6), днем — от +18 до +20. В Екатеринбурге прогнозируется дождливая погода, ночью +15, днем температура воздуха не превысит +20 градусов.
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