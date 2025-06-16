16 июня 2025

Вода в челябинских озерах остыла до +19 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в озерах стала холоднее на несколько градусов за ночь
Вода в озерах стала холоднее на несколько градусов за ночь Фото:

Вода в озерах Челябинской области остыла до +19...+22 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре.

«Температура воды на реках и озерах Челябинской области 17 июня [составляет] +19...+22 градуса», — говорится в сообщении в telegram-канале Гидрометеоцентра области. Накануне температура воды достигала +24 градусов.

В ближайшую неделю на Челябинскую область обрушится затяжная гроза, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Ожидается также понижение температуры до 17 градусов 22 июня. 

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Вода в озерах Челябинской области остыла до +19...+22 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре. «Температура воды на реках и озерах Челябинской области 17 июня [составляет] +19...+22 градуса», — говорится в сообщении в telegram-канале Гидрометеоцентра области. Накануне температура воды достигала +24 градусов. В ближайшую неделю на Челябинскую область обрушится затяжная гроза, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Ожидается также понижение температуры до 17 градусов 22 июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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