Вода в челябинских озерах остыла до +19 градусов

Вода в озерах стала холоднее на несколько градусов за ночь
Вода в озерах Челябинской области остыла до +19...+22 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре.
«Температура воды на реках и озерах Челябинской области 17 июня [составляет] +19...+22 градуса», — говорится в сообщении в telegram-канале Гидрометеоцентра области. Накануне температура воды достигала +24 градусов.
В ближайшую неделю на Челябинскую область обрушится затяжная гроза, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Ожидается также понижение температуры до 17 градусов 22 июня.
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