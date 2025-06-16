16 июня 2025

Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от клещей в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 22 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей
Более 22 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей Фото:

В Свердловской области с начала сезона клещи покусали 22,3 тысячи жителей, что делает регион лидером по количеству пострадавших в России. Всего с жалобами на укусы обратились более 309,5 тысячи россиян, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в: Свердловской области; Кемеровской области; Кировской области; Томской области; Челябинской области; Красноярском крае; Удмуртской Республике», — пояснили там. Санврачи отмечают, что держат ситуацию на контроле.

Число пострадавших свердловчан на данный момент на 20% больше показателей аналогичного периода 2024 года. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 88 человек (подтвержден у семи жителей), с подозрением на клещевой боррелиоз — 159 человек (подтвержден у 52 жителей).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с начала сезона клещи покусали 22,3 тысячи жителей, что делает регион лидером по количеству пострадавших в России. Всего с жалобами на укусы обратились более 309,5 тысячи россиян, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в: Свердловской области; Кемеровской области; Кировской области; Томской области; Челябинской области; Красноярском крае; Удмуртской Республике», — пояснили там. Санврачи отмечают, что держат ситуацию на контроле. Число пострадавших свердловчан на данный момент на 20% больше показателей аналогичного периода 2024 года. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 88 человек (подтвержден у семи жителей), с подозрением на клещевой боррелиоз — 159 человек (подтвержден у 52 жителей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...