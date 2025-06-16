Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от клещей в РФ

В Свердловской области с начала сезона клещи покусали 22,3 тысячи жителей, что делает регион лидером по количеству пострадавших в России. Всего с жалобами на укусы обратились более 309,5 тысячи россиян, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в: Свердловской области; Кемеровской области; Кировской области; Томской области; Челябинской области; Красноярском крае; Удмуртской Республике», — пояснили там. Санврачи отмечают, что держат ситуацию на контроле.
Число пострадавших свердловчан на данный момент на 20% больше показателей аналогичного периода 2024 года. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 88 человек (подтвержден у семи жителей), с подозрением на клещевой боррелиоз — 159 человек (подтвержден у 52 жителей).
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