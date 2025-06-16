Миасский завод поможет построить гигафабрику Росатома в Москве

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) оборудует чистые помещения на заводе электрокаров в Новой Москве. Как URA.RU рассказали в пресс-службе миасского предприятия, оснащенные площади минимизируют количество дефектов.
«В поселке Красная Пахра в Новой Москве стартовало строительство кластера предприятий, занятых в производстве электромобилей и автокомпонентов. Комплексы чистых помещений для нового предприятия построит МЗМО», — заявили на заводе.
Чистые помещения займут общую площадь около 10-ти тысяч квадратных метров. В их состав войдут участки для сборки ячеек аккумуляторов, вакуумной сушки, производства твердотельных аккумуляторов, помещения для контроля качества. Оборудование таких пространств позволит избежать загрязнений, которые могут негативно повлиять на качество продукции и снизить производительность.
Росатом в сотрудничестве с правительством Москвы создаст полноцикловое производство аккумуляторов, обеспечив 870 человек рабочими местами. На выделенном участке в 20,4 гектара построят гигафабрику с общей мощностью выпускаемой продукции 4 ГВт/часов. Такие параметры позволят выпускать до 50 тысяч батарей в год. На МЗМО привели цитату из речи мэра Москвы Сергея Собянина. Градоначальник отметил, что создаваемые технологии позволят говорить о полноценном отечественном электромобиле, треть себестоимости которого приходится на аккумуляторы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!