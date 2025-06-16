16 июня 2025

Миасский завод поможет построить гигафабрику Росатома в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Миасский завод позволит без дефектов выпускать аккумуляторы для электрокаров
Миасский завод позволит без дефектов выпускать аккумуляторы для электрокаров Фото:

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) оборудует чистые помещения на заводе электрокаров в Новой Москве. Как URA.RU рассказали в пресс-службе миасского предприятия, оснащенные площади минимизируют количество дефектов.

«В поселке Красная Пахра в Новой Москве стартовало строительство кластера предприятий, занятых в производстве электромобилей и автокомпонентов. Комплексы чистых помещений для нового предприятия построит МЗМО», — заявили на заводе.

Чистые помещения займут общую площадь около 10-ти тысяч квадратных метров. В их состав войдут участки для сборки ячеек аккумуляторов, вакуумной сушки, производства твердотельных аккумуляторов, помещения для контроля качества. Оборудование таких пространств позволит избежать загрязнений, которые могут негативно повлиять на качество продукции и снизить производительность.

Росатом в сотрудничестве с правительством Москвы создаст полноцикловое производство аккумуляторов, обеспечив 870 человек рабочими местами. На выделенном участке в 20,4 гектара построят гигафабрику с общей мощностью выпускаемой продукции 4 ГВт/часов. Такие параметры позволят выпускать до 50 тысяч батарей в год. На МЗМО привели цитату из речи мэра Москвы Сергея Собянина. Градоначальник отметил, что создаваемые технологии позволят говорить о полноценном отечественном электромобиле, треть себестоимости которого приходится на аккумуляторы.

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Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) оборудует чистые помещения на заводе электрокаров в Новой Москве. Как URA.RU рассказали в пресс-службе миасского предприятия, оснащенные площади минимизируют количество дефектов. «В поселке Красная Пахра в Новой Москве стартовало строительство кластера предприятий, занятых в производстве электромобилей и автокомпонентов. Комплексы чистых помещений для нового предприятия построит МЗМО», — заявили на заводе. Чистые помещения займут общую площадь около 10-ти тысяч квадратных метров. В их состав войдут участки для сборки ячеек аккумуляторов, вакуумной сушки, производства твердотельных аккумуляторов, помещения для контроля качества. Оборудование таких пространств позволит избежать загрязнений, которые могут негативно повлиять на качество продукции и снизить производительность. Росатом в сотрудничестве с правительством Москвы создаст полноцикловое производство аккумуляторов, обеспечив 870 человек рабочими местами. На выделенном участке в 20,4 гектара построят гигафабрику с общей мощностью выпускаемой продукции 4 ГВт/часов. Такие параметры позволят выпускать до 50 тысяч батарей в год. На МЗМО привели цитату из речи мэра Москвы Сергея Собянина. Градоначальник отметил, что создаваемые технологии позволят говорить о полноценном отечественном электромобиле, треть себестоимости которого приходится на аккумуляторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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