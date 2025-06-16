В Челябинской области предупредили об ограничениях мобильного интернета

Власти Челябинской области предупредили население о возможных ограничениях трафика или временных отключениях мобильного интернета. Это вызвано соображениями безопасности, пояснили URA.RU в правительстве региона.
«В связи с необходимостью обеспечения мер безопасности в отдельных районах Челябинской области возможны временные ограничения услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных мобильного интернета. Обращаем внимание, что голосовая связь, стационарный интернет и Wi-Fi работают в обычном режиме», — пояснили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.
Жителей просят отнестись к принятым мерам с пониманием и сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.
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