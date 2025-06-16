16 июня 2025

В Челябинской области предупредили об ограничениях мобильного интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области возможны перебои с мобильным интернетом
В Челябинской области возможны перебои с мобильным интернетом Фото:

Власти Челябинской области предупредили население о возможных ограничениях трафика или временных отключениях мобильного интернета. Это вызвано соображениями безопасности, пояснили URA.RU в правительстве региона.

«В связи с необходимостью обеспечения мер безопасности в отдельных районах Челябинской области возможны временные ограничения услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных мобильного интернета. Обращаем внимание, что голосовая связь, стационарный интернет и Wi-Fi работают в обычном режиме», — пояснили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.

Жителей просят отнестись к принятым мерам с пониманием и сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

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Власти Челябинской области предупредили население о возможных ограничениях трафика или временных отключениях мобильного интернета. Это вызвано соображениями безопасности, пояснили URA.RU в правительстве региона. «В связи с необходимостью обеспечения мер безопасности в отдельных районах Челябинской области возможны временные ограничения услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных мобильного интернета. Обращаем внимание, что голосовая связь, стационарный интернет и Wi-Fi работают в обычном режиме», — пояснили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности. Жителей просят отнестись к принятым мерам с пониманием и сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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